Технологический вопрос выживания человечества. Константин Сивков
Выступление доктора военных наук Константина Сивкова на научно-просветительской конференции «Колокола истории. Битва за будущее».
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#ДеньТВ #сивков #КонстантинСивков
Беда в том, что мы вынужденно *кувыркается*, не выходя за пределы трёх измерений.
Новая физика, новая Наука должна допускать существование более широкой шкалы измерений.
Физика должна выйти на масштаб Вселенских Законов в Беспредельности развития.
И в этом главная задача Науки!