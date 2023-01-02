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Технологический вопрос выживания человечества. Константин Сивков

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Выступление доктора военных наук Константина Сивкова на научно-просветительской конференции «Колокола истории. Битва за будущее».

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#ДеньТВ #сивков #КонстантинСивков
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8Gpw0CUnv_Q
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1724 1420
    Ленид четыре часа назад

      Беда в том, что мы вынужденно *кувыркается*, не выходя за пределы трёх измерений.
      Новая физика, новая Наука должна допускать существование более широкой шкалы измерений.
      Физика должна выйти на масштаб Вселенских Законов в Беспредельности развития.
      И в этом главная задача Науки!

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