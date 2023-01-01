Третья тайна Фатимы
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13 июля 1917 года возле португальского города Фатима трем детям было дано пророчество, три предсказания, два из которых уже сбылись, а тайна третьего ещё не раскрыта. Почему Ватикан до сих пор боится открыть общественности эту тайну. Известно только то, что это пророчество касалось России и её роли в будущем, в том будущем, которое уже настаёт. В студии Александр Артамонов.
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#ДеньТВ #артамонов #ватикан