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Третья тайна Фатимы

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13 июля 1917 года возле португальского города Фатима трем детям было дано пророчество, три предсказания, два из которых уже сбылись, а тайна третьего ещё не раскрыта. Почему Ватикан до сих пор боится открыть общественности эту тайну. Известно только то, что это пророчество касалось России и её роли в будущем, в том будущем, которое уже настаёт. В студии Александр Артамонов.

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#ДеньТВ #артамонов #ватикан
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qbdjjHlMEh8
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