Консолидированный бюджет России в 2022-2023
Консолидированный бюджет России в 2022-2023 — доля федерального дефицита к ВВП в шесть раз меньше, чем в США
Анализ федерального бюджета России является необходимым условием для понимания макроэкономических планов правительства. В прошедшем году мы активно анализировали данные доходы и расходы, включая неожиданные скачки (https://t.me/suverennews/587) объемов финансирования. Однако это была не совсем полная картина: федеральная казна — лишь часть государственных расходов.
Выплаченный с ваших доходов НДФЛ идет в региональный бюджет. А вот когда вы импортируете купленный в зарубежном магазине ноутбук или смартфон, импортные пошлины превращаются в доходы федерального бюджета. То же самое с расходами: вооруженные силы и их модернизация финансируются из федерального центра. Местные ВУЗы и школы, в свою очередь, функционируют за счет расходов из региональных и муниципальных источников. В любом случае совокупностью всех трат и доходов исполнительной власти является консолидированный бюджет.
Доходы консолидированного бюджета РФ в 2022 составили порядка ₽52,1 трлн, расходы — около ₽53,4 трлн. То есть совокупный дефицит составил ₽1,3 трлн, что меньше 1% ВВП. Это можно назвать более чем стабильной ситуацией. Для сравнения: в США дефицит федерального бюджета в прошедшем году составил 5,5% ВВП.
Любопытно следующее: превышение доходов консолидированного бюджета России над расходами пришлось только на федеральную его часть. Муниципальным и региональным органам власти, в свою очередь, удалось избежать перекоса в сторону расходов за счет трансфертов и субсидий из федерального бюджета.
В 2023 прогнозируется стабильная динамика консолидированных доходов: рост лишь на ₽200 млрд до ₽52,3 трлн, что составит 34,9% экономики страны. Расходы подрастут сильнее: на ₽2,9 трлн до ₽55,3 трлн. То есть совокупный дефицит бюджета властей всех уровней не превысит 2% ВВП — не самая радостная ситуация, но это все так же будет в разы лучше, чем в Соединенных штатах. Стараемся жить по средствам, в отличие от некоторых.
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Стоит отметить, что США могут позволить себе куда как больший дефицит, потому что они могут проводить неконтролируемую эмиссии и усугублять свой совокупный долг, который не собираются отдавать.
Поэтому России приходится жить по средствам. В 2022-м году экономическую ситуацию удержали и хорошо.