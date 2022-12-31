Ваше отношение к СССР
Результаты опроса https://t.me/boris_rozhin/74036 в Телеграме на тему отношения к СССР.
78% из 93500 человек положительно или скорее положительно оценивают СССР.
Мало!!!
Результаты опроса https://t.me/boris_rozhin/74036 в Телеграме на тему отношения к СССР.
78% из 93500 человек положительно или скорее положительно оценивают СССР.
Мало!!!
Интересно,конечно,только кажется мне что это очередная манипуляция,10% не жили при СССР,а ведь это люди,по сути до 35 лет,значит опрос проводился среди 35+.
П.С.Что то в последнее время усиленно педалят тему СССР в положительном свете,с чего бы вдруг?Похоже власть имущие ищут новую скрепу для охлоса.Интересно:на 9 мая раздрапируют Мавзолей?))
Размытый вопрос, непонятные ответы. СССР был разный, при Сталине, при Хрущёве, при Брежневе, при Горбачев тоже был СССР. Основная масса помнят СССР брежневского периода и соответственно горбачевского. Но и точки зрения так же разные, одно дело жить в Москве при СССР и пользоваться благами в полной мере, другое в заштатном городке. Или точка зрения партработника и колхозника.
Именно.
Нет.
Игореша ,ты же склонен к пониманию истории ,её течения ,заглядываешь в глубь веков ,почему же ты не отслеживаешь последовательность развития её ,ты же видишь ,что она повторяющаяся ,особенно хренов капитализм ,который они желают свернуть и предложить нам посткапитализм под теми рускиными лозунгами -мир братство ,равенство,но Кастовый…Но главный итог 2022 -Россия в игре и Кризис ими сотворенный ,а он неще и обьективен при капитализме он вместе спускают на тормозах..”Что же вы натворили “-Путин 2007г ,у кризиса много фаз развития и нарастания
например, кризис Российской империи — началом можно считать и восстание декабристов, и декабрьское восстание 1905-го, и февральское отречение, и октябрьский контрпереворот, и завершение всех этих нарастающих кризисных узловых событий открытым расколом и разрывом — Брестским миром, явным распадом империи. А дальше уже разгул кризисных волн Гражданской войны, причем тоже не сразу, а по нарастающей
так же и однополярный Пакс Американа долго дозревал до открытого раскола и разрыва, от октября 1993-го в Москве, где делили власть ставленники разных фракций однополярья, до Брекзита и начала инфопандемии (аналог “февраля”) и февральской СВО (аналог “октября”), и как обычно киевские подручные глобалистов-троцкистов доводят ситуацию до полного, явного и необратимого распада однополярья..
Они подготовили и Китай и Россию..
Этот кризис- это “большие учения”, где главные игроки договорились не выходить за определенные рамки эскалации, иначе вместо выяснения реального веса игроков при сохранении в целом достигнутого базового уровня цивилизации произошло бы ее обрушение с неуправляемыми последствиями для всех. Мы бы точно выжили и укрепились в своей зоне, пусть и без мелкософта, а вот как они без мировой торговли поддерживали бы внутренний порядок — да никак, ПЦ с большой буквы настал бы для всех — и западных, и восточных.
Внутри Китая такие же “большие учения” между крыльями элиты, ориентированными на разных внешних союзников. И задача та же — управляемый спуск с долларовой пирамиды потребления, чтобы избежать всеобщего краха. Однако и там тоже инструменты сдерживания используют для ослабления конкурентов при соблюдении общего интереса управляемости и относительной социальной стабильности. Не более и не менее того. А то что страшилки разгоняют по любому поводу — так это нынче главный инструмент и управления своим плебсом, и попыток раскачать ситуацию внутри конкурентных полюсов
Так что Россия удержалась ,СВО закончат к середине 2023….Братья и сестры пусть сами ,сами определяются.. А вот перед выборами 2024(Песков вчера -”они состоятся )придется поволноваться.Пока только Димон чудеса и крендели рисует,удивляет..не видно претендентов ,кроме Кадыров (тоже на днях нох отказался нох,жуткая речь)_и Пригожин..
СВО почти закончат к 45 году сейчас только 23 год, до победы частичной 22 года. История повторяется а немцы и чехи пока только мелко козлят, вот в 33 начнет полыхать по взрослому. Мысли о мире в грядущем году только у кремлёвских курантов и то без смазки.
Главное чтобы хохлам на новый год петрды повзрывали.
А Советский Союз нужен тем, кто так и не научился работать.
Ты прав КТ -многим идея возрождения СССР 2,0 кажется интересной ,только по -разному..Вот Дерипаско просит Равного Права для всех (коварный слоган Маркса )в т.ч. и для предпринимателей.Это разве возможно ?у одних только ,у других активы ,по-прежнему для многих незаконно отобранные у всех..Социализм Германии -это социализм или вэлфер Игореши??
“под вывеской идеологии можно много чего учудить, для идеологии одних только слов мало, нужны идеи, причем инструментально заточенные на развитие России и сплочение соседей. Скорее варианты пророссийских идеологий нужны как раз нашим соседям и приграничным с ними нашим регионам, и пусть конкурируют между собой на этом поле. А для российской политической элиты нужна проработанная философия, а не упрощенные идеологии.
Ведь что показало СВО. Сложный прооцесс, но общество показало желание и готовность двигаться в направлении развития, а не деградации, и двигать в эту сторону недолиберализованную элиту. Осталось только профессионалам в каждой сфере самоорганизоваться в рамках самых важных проектов, отделить для себя важное от неважного и двигать эту повестку. Во многих сферах именно это сейчас и происходит.
Спасибо, как ни странно, и небратьям тоже за их иудино паскудство, заставившее наше большинство избавляться от этого ментального вируса. И за их убогое провинциально-театральное мастерство в роли “панночки”, тянущей за собой в могилу своих западных поклонников и здешних прозападных невротиков.
Будем жить! — как завещал наш русский украинец и по-настоящему великий артист Леонид Быков.
Так нынешняя власть создаёт у народа иллюзию, что она с ним, за него и едина с ним во мнении. Не будь этой иллюзии, народом было бы труднее манипулировать и вести его к пропасти. Говорить можно что угодно, язык не отсохнет и в лоб никто не ударит. Жаль только, что слова расходятся с делами.
Так то ещё (на мой взгляд) от Советских иллюзий (там тоже много и красиво говорили) “иммунитет” не пропал, а вы уже смотрю новую “вакцину” готовите…
Угробить что ли хотите!?
Она пытается создать,но выходит как всегда.Плохо то,что многие этого не понимают.
Не “создать”, а по новой замаскировать (мимикрия).
То, что создавать у народа иллюзии становится труднее и труднее, ещё не говорит о неумелости СМИ это делать. Нас столько обманывали и обворовывали, что подвох мы видим даже там, где его нет, что тоже не есть хорошо. На мой взгляд, СМИ делают эту работу, создание иллюзий, отлично. Другое дело, что люди уже не верят, опираясь на опыт прошлых лет, а выше головы не прыгнешь. Сейчас идёт прямое лоббирование нашего сознания, настолько прямое и грубое, что в это трудно поверить. Сказать что это хупца, значит не сказать ничего, настолько обнаглела и оскотинилась наша власть, спасая свою шкуру и выполняя волю своих учредителей – встраивание России в систему мировых взаимоотношений на губительных для России условиях, под лозунгами: “избавимся от зависимости мировых взаимоотношений”, “станем сильными и самостоятельными” и т.д.. Так называемая СВО яркий тому пример – преследуя на словах цели светлые и благородные, она лишь способствует этому встраиванию, хоть и позиционируется противником этого, носит личину освободителя, укрепителя, созидателя.
Иллюзии правят умами,
Вернее, кто их создаёт.
Не праздничный стих, понимаю,
Закончу на этом его.