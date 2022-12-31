Новогоднее обращение Путина
В этом году, впервые за долгие годы, обращение Путина проходит в новом антураже.
Ситуация в стране и мире обязывает. И само послание совсем иное, чем в предыдущие годы. Страна снова вошла в воды великих перемен. Относительно самого Путина, эта война в конечном итоге определяет его место истории.
Стоит также отметить, что сегодня также выступил Медведев (который скорее всего и будет преемником), заявил https://t.me/boris_rozhin/74090 , что целью СВО является ликвидация преступного нацистского режима в Киеве. И эта цель будет достигнута. Хотелось бы на это посмотреть. Особенно в свете недавних заявлений, что целей ликвидировать нацистский режим в Киеве нет. Видимо после откровений Меркель и Олланда, некоторые подходы были пересмотрены.
Всех с Новым годом, желаю взаимного понимания и мира между людьми!
Правильно говорит Путин, призывая к единению перед врагом русского Народа!
Но тяжким грузом висят либералы пятой колонны, а призвать к их ликвидации – значит развязать у нас гражданскую войну, ибо далеко не все понимают их зловредности. Но время ускорено, осознание наступит скоро, изгнание либералов неизбежно
Если власть на стороне пятой колонны,то да, вероятность гражданской войны велика,а если нет, то умножение её на ноль будет только поддержано народом.Однако факты,Ленид,говорят о том,что власть и пятая колонна это одно и тоже.Увы.
С Новым 2023