В этом году, впервые за долгие годы, обращение Путина проходит в новом антураже.

Ситуация в стране и мире обязывает. И само послание совсем иное, чем в предыдущие годы. Страна снова вошла в воды великих перемен. Относительно самого Путина, эта война в конечном итоге определяет его место истории.

Стоит также отметить, что сегодня также выступил Медведев (который скорее всего и будет преемником), заявил https://t.me/boris_rozhin/74090 , что целью СВО является ликвидация преступного нацистского режима в Киеве. И эта цель будет достигнута. Хотелось бы на это посмотреть. Особенно в свете недавних заявлений, что целей ликвидировать нацистский режим в Киеве нет. Видимо после откровений Меркель и Олланда, некоторые подходы были пересмотрены.