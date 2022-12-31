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Новогоднее обращение Путина

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В этом году, впервые за долгие годы, обращение Путина проходит в новом антураже.
Ситуация в стране и мире обязывает. И само послание совсем иное, чем в предыдущие годы. Страна снова вошла в воды великих перемен. Относительно самого Путина, эта война в конечном итоге определяет его место истории.

 

Стоит также отметить, что сегодня также выступил Медведев (который скорее всего и будет преемником), заявил https://t.me/boris_rozhin/74090 , что целью СВО является ликвидация преступного нацистского режима в Киеве. И эта цель будет достигнута. Хотелось бы на это посмотреть. Особенно в свете недавних заявлений, что целей ликвидировать нацистский режим в Киеве нет. Видимо после откровений Меркель и Олланда, некоторые подходы были пересмотрены.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8070218.html
Метки: война на украине, мобилизация, общество, Путин
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 22783 17795
    Sergeev два часа назад

      Всех с Новым годом, желаю взаимного понимания и мира между людьми!

      2
      2
    • 1703 1399
      Ленид два часа назад

        Правильно говорит Путин, призывая к единению перед врагом русского Народа!
        Но тяжким грузом висят либералы пятой колонны, а призвать к их ликвидации – значит развязать у нас гражданскую войну, ибо далеко не все понимают их зловредности. Но время ускорено, осознание наступит скоро, изгнание либералов неизбежно

        • 16602 15462
          KTЛенид два часа назад

            Если власть на стороне пятой колонны,то да, вероятность гражданской войны велика,а если нет, то умножение её на ноль будет только поддержано народом.Однако факты,Ленид,говорят о том,что власть и пятая колонна это одно и тоже.Увы.

            2
            2
        • 10209 7745
          малыш час назад

            С Новым 2023

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