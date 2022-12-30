

◽️ 29 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

◽️ В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.



Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.



◽️ На Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.



◽️ На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красная Гора и 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50-ти украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.



◽️ На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, а также 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка, уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.





Ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86-ти районах.

В районе населенного пункта Лебедин Сумской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районах населенных пунктов Веселое и Часов Яр Донецкой народной республики вскрыты позиции и уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.



◽️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Берестовое и Красногоровка Донецкой народной республики уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Малиновка Донецкой народной республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.



✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.



В районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка Донецкой народной республики сбиты два украинских вертолета Ми-8.



Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж».

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка Луганской народной республики уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА «Байрактар-ТБ2» сбит в районе города Очаков Николаевской области.

В районах населенных пунктов Моспино, Новое Донецкой народной республики, Свистуновка, Первомайск и Троицкое Луганской народной республики уничтожено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». В районе населенного пункта Горловка Донецкой народной республики перехвачена противорадиолокационная ракета «HARM» производства США.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7827 единиц специальной военной автомобильной техники.