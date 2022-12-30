Умер композитор Эдуард Артемьев, один день не дожив до 100-летия своей страны – Союза Советских Социалистических республик, ушёл в иной, светлый мир в сумрачный серый зимний день 29 декабря

Наверное, мог бы прожить ещё несколько лет, а, может быть, уже исполнил всё, для чего был рождён и чему должен был посвятить свою жизнь. 85 лет – очень достойный возраст, если время посвящено любимому делу

Просто вдумайтесь – Эдуард Артемьев 57 (!) лет писал музыку к фильмам, с ним работал сам Андрей Тарковский. Без музыки великого композитора беднее были бы ленты корифеев нашего кино Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Вадима Абдрашидова. «Солярис» и «Курьер», «Визит к Минотавру» и «Государственная граница», «Сталкер», «Раба любви», «Солярис», «Город Зеро» – настроение этих фильмов создают музыкальные темы, рождённые Эдуардом Николаевичем

Маэстро стоял у истоков советской электронной музыки, когда вообще мало кто понимал, что такое синтезатор

Лауреат четырёх Госпремий в области литературы и искусства, четырёх премий «Ника» и пяти «Золотой орёл», премий имени Шостаковича и Микаэла Таривердиева, «Лауреат года» и «Святой Георгий», награждённый орденами и призами, композитор мог бы почивать на лаврах, купаясь в обожании поклонников, но нет. Он продолжать творить. Последний фильм с музыкой Артемьева «Шоколадный револьвер» вышел совсем недавно, в 2020 году

В свои 85 лет Эдуард Артемьев получил звание Героя Труда Российской Федерации

И, почему-то, кажется, что композитор уходил под проникновенное звучание своего гениального «Финала» из так любимой народом киноленты «Свой среди своих, чужой среди своих»

Будем надеяться, что ТАМ тоже снимают кино. Пусть у Маэстро опять будет много работы

Трек-лист сборника "ПАМЯТИ ЭДУАРДА АРТЕМЬЕВА | Песни из кинофильмов":

01. Песня о корабле (feat. Александр Градский) [Из кинофильма - Свой среди чужих, чужой среди своих] (00:00)

02. Поклонники (Из кинофильма – Раба любви) (04:36)

03. Говорят, дельфины, говорят (feat. Ольга Рождественская) [Из мультфильма - Девочка и дельфин] (09:09)

04. Пикник (Из кинофильма – Раба любви) (12:11)

05. Медитация (Из кинофильма – Сталкер) (15:18)

06. Три товарища (Из кинофильма – Свой среди чужих, чужой среди своих) (20:44)

07. Слушая Баха (Из кинофильма – Солярис) (22:54)

08. Тема (Из кинофильма – Сталкер) (26:05)

09. Где же ты, мечта (Из кинофильма – Раба любви) (30:30)

10. Один день из детства (Из кинофильма – Неоконченная пьеса для механического пианино) (35:59)

11. Любовь (Из кинофильма – Сибирский цирюльник) (40:19)

12. И ветер унёс её шарф (Из кинофильма – Раба любви) (47:20)

13. Болезнь (Из кинофильма – Солярис) (50:07)

14. Прощание с Россией (Из кинофильма – Автостоп) (54:48)

15. Финал (Из кинофильма – Свой среди чужих, чужой среди своих) (58:24)

16. Поход (Из кинофильма – Сибириада) (01:03:28)

17. Эпилог (Из кинофильма Утомлённые солнцем) (01:08:13)