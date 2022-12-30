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Отмена Ахеджаковой

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Спектакль с Ахеджаковой в ДК "Выборгский" после волны общественного резонанса перенесли.
Сancel culture работает.

Задача со звездчкой. Куда перенесут спектакль с Ахеджаковой?

1. В Израиль
2. В Киев
3. В Грузию
4. В Ельцин-Центр

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8066821.html
Метки: ахеджакова, Культура, общество, петербург, пятая колонна, Россия, творцы
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 932 664
    Dobbery 31 мин. назад

      Или в НИИ «Охраны животных от окружающей среды», или в “одно статистическое учреждение”, или на 3-ю улицу Строителей.

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