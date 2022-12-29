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Новые законы

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Вышел указ Путина о мерах социальной поддержки командированных специалистов отправляющихся работать в новые регионы России.
Помимо прочего, устанавливается выплата в 3 000 000 рублей в случае ранения и 5 000 000 рублей семье, в случае гибели (войну никто не отменял)





Также Путин подписал еще 3 важных закона.

1. Устанавливается уголовная ответственность за осквернение георгиевской ленты. До 5 лет.
2. Устанавливается уголовная ответственность за создание групп для совершение диверсий, обучение, подготовку и пропаганду диверсий на территории РФ. Вплоть до пожизненного заключения.
3. РКН получил полномочия по блокировке сайтов где описаны незаконные способы изготовления различных боеприпасов. Это не касается гражданского длинноствола.

Учитывайте эти моменты в комментариях, модератор уже получил инструкции удалять то, что подпадает под эти законы.

Также в 4 новых регионах назначены новые прокуроры.

В Крыму вывесили список документов необходимых для получения земельных участков лицами принявшими участие в СВО.

«Порядком установлен список необходимых документов, а также способы их подачи военнослужащим или членами его семьи. Прием документов будет осуществляться администрациями городских округов, городских и сельских поселений, на территории которых были зарегистрированы по месту жительства военнослужащие по состоянию на 24 февраля 2022 года», – пояснил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в минимальный пакет документов входят копия паспорта, удостоверение ветерана боевых действий единого образца и оригинал документа, подтверждающего, что заявитель направлялся для обеспечения выполнения задач или принимал участие в боевых действиях в ходе СВО. Для членов семьи пакет документов больше, в том числе необходимо подтвердить родство с участником СВО, написал Аксенов.

Ранее, глава Крыма Аксенов обещал, что участники СВО могут рассчитывать на земельный надел в Крыму. Осенью шла юридическая проработка и нынче концепция уже вышла на стадию подготовки к практической реализации – по идее, первую землю начнут раздаавать уже в первом полугодии 2023-го года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8065080.html
Метки: аксенов, документы, законы, крым, право, Путин, Россия
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