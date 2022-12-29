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1965. «Купите цветы» (улица Карла Маркса)

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Фотограф Александр Георгиевич Васильев

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Источник: https://humus.livejournal.com/8754378.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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