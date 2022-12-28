Условие для “мирных планов” по Украине.
Никакой «мирный план по Украине» не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России четырёх новых регионов. (с) Песков
Собственно, Кремль продолжает трансформировать заявленные территориальные цели СВО и если первоначально вопросом переговоров относительно территориальных вопросов были только Крым, ДНР и ЛНР, которые Москва требовала признать частью РФ, то теперь к ним добавились Херсонская и Запорожская области, которые просто по факту были включены в цели СВО. Так как от прочих целей СВО официально никто не отказывался, то в 2022-м году мы де-факто видели не сокращение, а расширение целей СВО.
Не надо лохматить бабушку,куда делась денацификация и демилитаризация Украины?
КТ зри в корень говорил Кузьма Пруток. Как бабушку не назови она молодушкой не станет. Москва и прикупить могла Украину и захватить только не нужны ей лишние избиратели. Вот корень прутка. По мере вымирания РФ, официально полляма в год, будут добавлять полляма ино, а это не 30 лямов за раз. Вот и прогноз верный, пол Украины за 30 лет к 45 году почти победа с парадом на крещатике.