Русские народные сказки (1973)
Русские народные сказки – произведения народной фантазии – складные, яркие, интересные и имеющие особый смысл. В них и народная мудрость, и поэтический язык, и занимательный рассказ с невероятной, но поучительной историей. И всегда со счастливым концом и обязательной победой добра над злом.
Роли исполняют артисты московских театров.
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1973
Режиссер – Леонид Буслаев
Оператор – Александр Абрамович
#РусскиеНародныеСказки #сказки
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