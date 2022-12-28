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Русские народные сказки (1973)

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Русские народные сказки – произведения народной фантазии – складные, яркие, интересные и имеющие особый смысл. В них и народная мудрость, и поэтический язык, и занимательный рассказ с невероятной, но поучительной историей. И всегда со счастливым концом и обязательной победой добра над злом.
Роли исполняют артисты московских театров.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1973
Режиссер – Леонид Буслаев
Оператор – Александр Абрамович

#РусскиеНародныеСказки #сказки

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lZYd5tUvTG8
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