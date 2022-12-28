Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции формирования и развития культуры информационной безопасности российских граждан. Соответствующий документ опубликован 23 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую концепцию формирования и развития культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации», – говорится в распоряжении.

Минцифры РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами поручено реализовать концепцию. Исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано учитывать положения концепции при формировании и осуществлении региональных программ в сфере информационной безопасности.

«Культура информационной безопасности – это совокупность сформированных знаний, умений и навыков по вопросам информационной безопасности, обеспечивающая безопасное пребывание гражданина Российской Федерации в информационном пространстве», – отмечается в концепции.

Под угрозами информационной безопасности с технической точки зрения понимаются утечки данных, несанкционированный доступ к информационным ресурсам, нарушение работоспособности информационных систем и другое, с психологической – травля в цифровом пространстве, распространение фейков и вредоносного контента. «Указанные угрозы оказывают деструктивное влияние на все сферы жизни граждан РФ, <…> а следовательно, отрицательно сказываются и на государстве в целом», – отмечается в распоряжении.

При формировании культуры информационной безопасности особое внимание должно уделяться «сегментированию граждан РФ на различные группы в целях более точного донесения информации об основных правилах» такого рода безопасности. При этом акцент делается на донесение информации гражданам в возрасте до 18 лет – они крайне уязвимы к указанным в распоряжении угрозам.

«Граждане Российской Федерации этой возрастной категории крайне уязвимы к различным угрозам информационной безопасности, в особенности к травле в цифровом пространстве, в силу своего возраста, отсутствия необходимых знаний в области информационной безопасности, а также регулярного и свободного использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приводящего к ложному ощущению безопасности».

Прививать знания по этому спектру вопросов необходимо с раннего детства, а культуру информационной безопасности – вне зависимости от возраста, так как это повысит общий уровень грамотности населения по вопросам информационной безопасности, отмечается в документе. Вместе с тем, как ожидается, концепция сократит различного рода ущерб (финансовый, морально-психологический, репутационный) граждан от преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Ее утверждение также поспособствует сохранности данных населения. Также повысится доверие к цифровым сервисам, подчеркивается в документе.

Задачи и мероприятия концепции

В рамках концепции предусмотрены приоритетные задачи – это, например, проведение на регулярной основе мониторинга уровня киберграмотности граждан, в том числе путем ежегодного тестирования. Также в этот список входит обучение населения новым образцам поведения, основанным на личных правилах информационной безопасности. Кроме того, приоритетным указывается выработка мероприятий по регулярному повышению киберграмотности у лиц, замещающих должности государственной гражданской и муниципальной службы.

«Важно предусмотреть системную работу по включению в образовательную программу уроков по повышению грамотности по вопросам информационной безопасности», – отмечается в документе

В рамках концепции необходима выработка комплексного подхода мероприятий. Так, это проведение на регулярной основе общей информационной кампании для населения России, направленной на повышение уровня грамотности по вопросам информационной безопасности. Распространять информацию для граждан необходимо «через фокусировку на позитивной мотивации», учитывая негативный информационный поток, в котором находится современный человек.

Уязвимыми категориями граждан в рамках концепции считаются граждане до 18 и старше 45 лет – для этих возрастных групп предполагается донесение информации через отвечающие их интересам каналы коммуникации. Для первой группы это могут быть совместные проекты с лидерами мнений, а также игровые механики (конкурсы, встраивание в игровую тематику обучающей видеорекламы). Для граждан старше 45 лет это может быть социальная реклама в интернете, в центрах госуслуг, в городских поликлиниках.

Полный текст Концепции доступен по ссылке.

Комментарий редакции:

Необходимость подобной концепции давно назрела. В условиях активного информационного противоборства вопрос обучения массовой аудитории навыкам информационной безопасности жизненно важен. В рамках проекта «Научи хорошему» эта деятельность системно ведётся с 2017 года.

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