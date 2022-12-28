“А что мы можем сделать?”
По поводу выступления Ахеджаковой в Выборгском ДК https://colonelcassad.livejournal.com/8061062.html и для иллюстрации к сентенциям Медведева https://colonelcassad.livejournal.com/8061744.html по поводу необходимости борьбы с врагами народа. Пишет читатель канала.
Я решил понять, что происходит и какого хера
https://t.me/boris_rozhin/73784 :
Позвонил в Выборгский ДК. Судя по тому, насколько там меня спокойно приняли – я единственный это сделал.
Результат ну-ле-вой.
"Мы просто предоставили площадку в аренду, никто не запрещает нам это делать"
"Директора нет, он на больничном"
"Кто отвечает за культурную программу? Никто не отвечает"
"Ахеджакова имеет право говорить что угодно"
Я дозвонился до "художественного руководителя" театра. Якобы. Худрука нет, по этому номеру вообще библиотека.
Задаю им вопрос, отвечают: "А что мы можем сделать?"
Действительно, библиотека не может сделать ничего.
Звоню в комитет по культуре Санкт-Петербурга.
.. в комитете по культуре устроили истерику и заявили, что "Выборгский ДК не имеет никакого отношения к комитету по культуре Санкт-Петербурга".
И добавили: "Мы не можем влиять на частную организацию, ДК кто-то выкупил и вывел из под нашего контроля. Звоните в ДК выборгский и общайтесь с ними"
Я позвонил и в приёмную Смольного. Там сказали: "А причем тут комитет по Культуре Санкт-петербурга? Ахеджахова? Впервые слышим. Выборгский ДК? Так это частники, они что хотят то и делают"
Я дозвонился до дежурного помощника губернатора. Он пригрозил мне уголовным делом (за то что я усомнился, что Россия демократическая страна, хоть и правовая), но посоветовал обратиться в ФСБ и написать заявление. Мол, его рассмотрят в установленный законом срок и примут решение.
А пока Ахеджакова не является иностранным агентом или не арестована – она может делать ВСЕ ЧТО УГОДНО. На её концерты могут продавать билеты кто угодно. И ни комитет по культуре, ни правительство Петербурга, никто не имеет права её ограничивать.
У нас же правовое государство?
https://t.me/boris_rozhin/73819 – цинк
Лучший материал Колонеля …репортаж.. и не надо аналитики ..Культура в руках Любимой ?или Бесогонов?