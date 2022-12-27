Сборник содержит наиболее интересные и острые публикации интернет-газеты «Столетие», посвященные Специальной военной операции, украинскому кризису, истории российско-украинских отношений. Главные темы сборника (издательство «Вече» и Фонд исторической перспективы, серия «Битва за Новороссию»): истоки «жовто-блакитного» терроризма, природа российско-украинских разногласий, причины того, почему Россия была вынуждена начать Специальную военную операцию.

«Столетие» начало исследовать эти важнейшие для судеб мира проблемы задолго до февраля 2022-го. Еще в прошлом году против Фонда исторической перспективы и его интернет-газеты указом В. Зеленского были введены санкции, что показывает точность их прогнозов и оценок.

Во вступительной статье «Помяните мое слово: победа будет за нами!» президент ФИП, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая пишет: «Россия опять, на удивление всем, как во времена наполеоновского и гитлеровского нашествий, оказалась единственной, которая на весь мир сказала: лучше быть в гробу, чем быть рабу. И бросила вызов всему совокупному Западу. Наша воля оказалась сильней. И это вызывает бешеную истерику у недругов.

А ребята наши должны знать, что на них смотрят сверху души тех, кто сражался в окопах Сталинграда, на Зееловских высотах под Берлином, кто поднимал флаг над рейхстагом. С ними вместе солдаты Суворова и Кутузова, легшие на Бородинском поле. С ними вместе те, кто сражался на Куликовом поле и с Александром Невским на Чудском озере. Вся эта наша российская, русская рать сейчас на небе молится за них. И у Бога нет мертвых и живых. Мы все живы для Него. Так должно жить наше Отечество. Пусть это для кого-то и звучит пафосно.

Конечно, грустно сознавать, что мало кто обратил внимание на написанные еще 20 лет назад строки о том, что федерализация Украины и изменение формы государственного единства с автономией и административной самостоятельностью Востока и Юга — этот вариант способен был бы защитить интересы украинцев, сохранить Православие, усмирить амбиции западных регионов и сохранить единство Украинского государства, которое с тех пор неуклонно приближается к краху. Ход событий с 2014 года пошел совсем по другому сценарию».

В новом сборнике — «Код Мазепы» — собраны наиболее интересные материалы «Столетия» последних лет, включая 2022 год, по заявленной теме. Все материалы эксклюзивные, многократно перепечатывались другими изданиями. Среди авторов — известные ученые, публицисты, журналисты.

Некоторым из них пришлось покинуть родные места на Украине, чтобы избежать преследований за объективный взгляд на то, что вершат пришедшие к власти временщики. Статьи сборника посвящены также истории, драматической ситуации в Церкви, различным аспектам украинского кризиса.

Нельзя без глубокого волнения читать свидетельства участников и очевидцев, такие, как в статье «Моя война» Натальи Корнильевой, пронзительные и глубокие записки полтавчанки от 2014 года. Заставят задуматься и, быть может, заново осмыслить ситуацию интервью Александра Каюмова — с Олегом Царевым «Были моменты, когда ситуацию на Украине можно было развернуть иначе…» и с первым командиром донецкого ОМОНа и «Беркута» Александром Тимохиным «Но мы не позволили, чтобы нас ставили на колени». Неизменно остры публикации киевского православного публициста Игоря Друзя, повоевавшего и за Крым, и за Донбасс, — «Советские бандеровцы», «Раскольники-содомиты» и другие.

Эти имена аналитиков «Столетия» давно известны тем, кто интересуется «украинским вопросом»: Святослав Князев, Максим Столетов, Сергей Белов, Элизео Бертолази, Андрей Соколов, Михаил Захарчук, Валерий Панов, Станислав Минаков, Матвей Славко, Михаил Слободской, Лев Золотко, Владимир Малышев, Валерий Бурт, Алексей Тимофеев, Олег Миклашевский. Есть и интервью с президентом Французской гуманитарной ассоциации «Помощь детям Донбасса» Эммануэлем Леруа: «Мой долг — донести до общественности правду о Донбассе».

Природу украинского менталитета, в известной мере, проясняет статья Михаила Захарчука «Код Мазепы», давшая название всему сборнику. В ней автор цитирует Пушкина, исчерпывающе точно определившего сущность Мазепы.

«Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварстве и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения: память его, преданная церковью анафеме, не может избегнуть проклятия человечества». В поэме «Полтава» поэт продолжил: «Что он не ведает святыни,/ Что он не помнит благостыни,/ Что он не любит ничего,/ Что кровь готов он лить, как воду,/ Что презирает он свободу,/ Что нет отчизны для него».

Благодаря книге вспомним и такие слова проницательного Пушкина о Мазепе: «Однако ж какой отвратительный предмет! Ни одного доброго, благосклонного чувства! Ни одной утешительной черты! Соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость».

М. Захарчук приводит и красноречивую, показательную цитату из послания Мазепы Петру Великому: «Наш народ глуп и непостоянен. Пусть великий государь не слишком дает веру малороссийскому народу, пусть изволит, не отлагая, прислать на Украину доброе войско солдат, чтоб держать народ малороссийский в послушании и верном подданстве».

В итоге Украина к новым временам пришла с тем апофеозом мазепианства, что обозначил киевский политолог Дмитрий Выдрин: «Из совокупности тысяч предательств родилась наша страна. Мы предавали все! Мы давали одну присягу и целовали одно знамя. Потом предали эту присягу и знамя, стали целовать другое знамя. Почти все наши вожди — бывшие коммунисты, которые клялись одним идеалам, а потом проклинали те идеалы, которым они клялись. Из всего этого совокупного действия, где были тысячи мелких, крупных и средних предательств, собственно, и родилась эта страна. Так сформировались украинская политика, наше мировоззрение и мораль. Предательство — это тот фундамент, на котором мы стоим, на котором мы построили свои биографии, карьеры, судьбы и все остальное».

Приводятся в сборнике и пророчества православного старца, преподобного Лаврентия Черниговского, по сути, нашего современника, наставлявшего:

«Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае».

Читатели книги «Код Мазепы» наверняка отзовутся сердцем и на это восклицание автора вступительной статьи Наталии Нарочницкой: «Многие из нас задают вопрос: что же должно произойти с Украиной, чтобы, наконец, наступило отрезвление?! Чтобы народ увидел, что своими руками разрушил огромное государство, которому могла позавидовать вся Европа, и привел его к сегодняшнему положению?! Чтобы люди на Украине смогли посмотреть на себя в зеркало и увидеть, что же они натворили, кого выбрали и кого сделали кумирами?! Чтобы Россия перестала быть для многих жителей Украины главным врагом? Ведь легче всего создать образ врага — и уже можно ни о чем не думать. Особенно эффективно это можно сделать при современной обработке сознания электронными СМИ, когда геббельсовская, по сути, пропаганда становится в сто раз сильней, чем это было при печатных средствах».

Что значит Донбасс для русского сердца, пунктирно, как трассирующей очередью, обозначает в завершающем том «Код Мазепы» культурологическом обзоре «Давно не бывал я в Донбассе…» многолетний автор «Столетия» Станислав Минаков.

Он напоминает, что ядром, центром кристаллизации пробуждающейся Новороссии стали именно крупные города Донбасса — Луганск и Донецк, что «половина Донбасса — это земли Войска Донского … Донецк возник как имперский авангард угля и стали, держал на плечах Империю и стал слишком велик и неудобен для хуторской страны, потому и восстал. Сегодня он истекает кровью, но не умрет. И не потому что Империя слишком много ему должна, а потому, что Империя без него умрет». Публицист утверждает, что Донбасс давно и прочно вошел в русскую культуру, вспоминает луганца Владимира Даля, уроженца донецкого края Сергея Прокофьева, поэта-песенника Михаила Матусовского, родившегося в Луганске в семье рабочих, уроженца Краматорска выдающегося певца и гражданина Иосифа Кобзона. Украина лишила Кобзона всех государственных наград. Ранее на него были распространены все возможные санкции, он оказался в списке геращенковского сайта «Миротворец». Когда артиста лишили звания почетного гражданина городов Краматорска и Славянска, он заявил: «Пускай лишают. Для меня не существует Украины, в которой фашистский режим. Поэтому я не хочу быть почетным гражданином». Всенародным любимцем советских людей был и Леонид Быков, известный советский актер и режиссер, родившийся в селе Знаменском Донецкой области, школу закончивший в Краматорске, театральный вуз — в Харькове.

«Кому-то вольно было считать утопией болезненное прорастание Новороссии сквозь измученную плоть Руси, в первую очередь многострадального Донбасса, — завершает писатель одну из своих статей в сборнике. — Но то, что начертано на Небесах и уже в живом сознании миллионов людей, что продолжает расти и множиться, уже неотменимо. Мы с вами — современники и участники великих и трудных свершений Новой России».

Однако Мазепе — мазепино, но итог подведем результирующим высказыванием Н. Нарочницкой: «Помяните мое слово: наша победа — а я в ней уверена — приведет к возникновению совершенно иного мира, где не будет диктата одной системы ценностей, которая обанкротилась уже совершенно, и будет более справедливое мироустройство. Поэтому нам надо выстоять».

P.S. Напомним, в 2016 году Фондом исторической перспективы был издан на президентский грант, столь же объемный сборник «Российско-украинский узел. Потеряна ли Украина для России?», составленный тем же редактором, что и «Код Мазепы» — писателем и историком Алексеем Тимофеевым. В него также вошли наиболее ценные публикации «Столетия» за несколько лет.

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