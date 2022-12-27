

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Песчаное Луганской народной республики уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.



◽️ На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей.



◽️ На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Успеновка Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.



Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.



В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчётом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк. Ещё одна артиллерийская система М777 уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области. В районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Северск Донецкой народной республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

В районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка Донецкой народной республики уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». В районах города Купянск Харьковской области, Великая Новоселка Донецкой народной республики и Новогригоровка Херсонской области уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольгинка, Гусельское Донецкой Народной Республики, а также Переможное Запорожской области.



◽️ Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Костогрызово Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США в районе города Дебальцево Донецкой народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.

