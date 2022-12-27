Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (27.12.2022 г.)
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Песчаное Луганской народной республики уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
◽️ На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей.
◽️ На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Успеновка Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчётом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк. Ещё одна артиллерийская система М777 уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области. В районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Северск Донецкой народной республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».
В районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка Донецкой народной республики уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». В районах города Купянск Харьковской области, Великая Новоселка Донецкой народной республики и Новогригоровка Херсонской области уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольгинка, Гусельское Донецкой Народной Республики, а также Переможное Запорожской области.
◽️ Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Костогрызово Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США в районе города Дебальцево Донецкой народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.
Симоньян: «Я хочу, чтобы люди на Украине знали, что я не знаю ни одного человека в России (включая, возьму на себя смелость, Путина Владимира Владимировича), которому то, что сейчас происходит, доставляло бы удовольствие. Который кайфовал бы: ‘Ах, ты смотри, еще долбанули по Киеву, вырубили, еще там несколько детей без света посидят!’ Нет.»
Просто удары не сработали, и стало страшно. Что ответные удары сработают.
А я скажу, почему удары по энергетике Украина просто не замечает.
Прежде всего, они начаты спустя более чем полгода после того, как украинская армия была мобилизована и развёрнута. Duh. Они могли посеять панику и привести к сдаче украинского государства 24 февраля, но не когда Украина перестроилась на военные рельсы после Стамбула-1 и Зерновой сделки, когда поток западного оружия и мобилизованных стали стабильными, а гос. управление сохранилось.
Ну и кто управляет этими ударами. Те же службы ФСБ, что планировали СВО. Не генерал Куколдон.
Удары наносятся так, чтобы злить украинцев, но не испугать.
Вызвать раздражение, но не сломать.
Создать неудобства, но не обрушить государство.
Повредить мощности, но не уничтожить их.
Вызвать отключение на несколько часов, но не на месяц.
Украину намеренно закаляют и последовательно учат, от ползания до первого нетвёрдого шага и вплоть до бега, жить под бомбардировками энергетической инфраструктуры. Учат Запад помогать ремонтировать её, наладить поток типовых деталей и модулей, необходимых для украинской энергетики. Учат защищать станции и перераспределять мощности.
Чтобы каждый месяц повышался % сбитых ракет при помощи ПВО. Чтобы Запад наладил поставки ЗРК и ЗУР.
Чтобы когда Украина пойдёт на Крым, Курск или Белгород, РФ нанесла настоящие удары по инфраструктуре — а они не сработали. Потому что Украину прививали, тренировали этому типу ущерба год. Ей набивают руки, торс, голову. Сначала слабыми ударами, потом средними, затем сильными. Дают подняться, восстановиться. Чтобы затем даже конский удар не свалил её с ног. Готовят даже к ограниченному применению ТЯО, от которого Украина уже не сложится.
А знаете, что Украина могла бы сложиться и при таком плане СВО как 24 февраля? Могла бы. Не будь 8 лет Минска и тренировки. Сначала Украину тренировали локальным боевым действиям и артиллерийской войне. Затем полномасштабным боевым действиям. Теперь специально подобранными микро-дозами ударов по инфраструктуре.
И страх Симоньян показывает, что тренировки работают. ФСБ, филиал СБУ, планирующий СВО и удары (особенно пятая служба) сделали своё дело. Симоньян уже стелет себе соломку на поражение. Кадыров, Пригожин и Израитель уже выстроили силовой контур взятия власти и передачи её Многонационалам (например, среди вербуемых з/к на мясо шлют именно русских, кавказские и азиатские положенцы в атаки не ходят, а свободу получают).
А уж какой бесценный опыт они дают Западу.. Мы до сих пор не знаем, как Запад воюет в серьёзной войне. А Запад знает о РФ уже всё.
И когда Украина потушит свет в РФ, она будет радоваться тому, что русские страдают и умирают без электроэнергии. Не будет, хлопая глазками, смущённо сочувствовать. Потому что Симоньянов и прочих оккупационных новиопов там извели в 2014 году. Даже жид-президент вынужден был стать национальным героем, не покинуть Киев (как советовал Запад) и возглавить оборону. И справился с этим на твёрдую пятёрку. Просто чтобы доказать нации, что он свой. В РФ же руководство на русскую нацию просто накладывает.
Чинк можно сказать двумя словами – пленных не брать. А год еще повоюют и до этого дело дойдет. Причина же простая – Москве дополнительные избиратели не нужны. Если эти выборы провести, включив электорат республик с двумя основными кандидатами ВВ и АГЛ то победит АГЛ. Поэтому Терешкова наше все.