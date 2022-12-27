Статистика обстрелов Донецка украинской армией за декабрь
Статистика обстрелов Донецка украинской армией за декабрь.
Анализ на основе данных от СЦКК ДНР на 25.12.2022 включительно.
Самые обстреливаемые города ДНР за декабрь:
- Донецк — 442 раза
- Горловка — 126 раз
- Макеевка — 74 раза
- Ясиноватая — 72 раза
В среднем на один только Донецк ежедневно приходится около 18 ударов в сутки. За декабрь по Донецку прилетело 2120 снарядов. Это в среднем 85 снарядов в сутки.
Чаще всего Донецк обстреливают из Красногоровки, Нетайлово, Орловки и Тоненького.
- Красногоровка — 158 раз
- Нетайлово — 151 раз
- Орловка — 79 раз
- Тоненькое — 35 раз
Большую часть ударов по Донецку ВСУ наносят из американской гаубицы калибра 155 мм M777 – всего 1 413 снарядов, это 67% от общего количества обстрелов за декабрь. Обстрелы из БМ-21 «Град» составляет 21% прилетов. 8% приходится на остальные РСЗО. И лишь 4% — советские снаряды 152 калибра.
Это еще раз подтверждает большой снарядный голод у ВСУ, который приходится компенсировать за счет поставок натовских снарядов. Но и они весьма ограниченны, зато выигрывают за счет точности.
По динамике обстрелов можно предположить, что подвоз БК для ВСУ осуществляется в среднем раз в 6 дней.
Бои за Первомайское, Водяное, Марьинку ВС РФ ведут для расширения зоны контроля вокруг Донецка, исключения обстрела города из РСЗО и снижения интенсивности и точности ударов из гаубиц М777.
Вытеснение ВСУ из Водяного позволило установить контроль с воздуха над позициями противника в Тоненьком. Теперь резко сократилось количество обстрелов Донецка с территории села.
Продвижение от Водяного на север и занятие Тоненького обеспечит не только оперативное окружение Авдеевки, но и прекращение обстрелов РСЗО из Орловки.
@third_guard – цинк