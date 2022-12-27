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Шокирующая ортодоксов физика Луны

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Об американской лжи лишь в самом-самом конце лекции. Основная тема которой – объяснение десятков известных учёным физических аномалий, связанных с нашим спутником.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/6401705.html
Метки: американцы, атом, закон, космос, ложь, луна, Ньютон, планета, физика
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