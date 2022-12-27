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Для уставших от мнимого величия…

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«Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Сразу видно, кто кого превосходит. Как же я устала от этого мнимого величия России. Хочу приехать в Украину после её победы. Я сама украинка, родилась в Днепропетровске» (с) Ахеджакова

Тем временем в ДК Выборгский в Санкт-Петербурге…
По наводке https://t.me/KirillSchitov

Директор ДК Выборгский наверное тоже устал от мнимого величия…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8061062.html
Метки: ахеджакова, враги народа, петербург, пятая колонна, творцы, фотографии
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 99 87
    chink-1 три часа назад

      Обычная благодарность спасенного еврейского “интеллегента”. Мы это уже видели в лице Мадлен Олбрайт , как спасенная сербами от немцев еврейская выросшая девочка отблагодарила всю сербию и сербский народ ракетами и бомбами в 1999 году.
      Также и усыновленная адыгской семьей еврейская девочка Лия (взяла фамилию отчима) сеет кругом раздор и ложь , предательство и подлость стране которая ее спасла и вырастила.

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