Для уставших от мнимого величия…
«Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Сразу видно, кто кого превосходит. Как же я устала от этого мнимого величия России. Хочу приехать в Украину после её победы. Я сама украинка, родилась в Днепропетровске» (с) Ахеджакова
Тем временем в ДК Выборгский в Санкт-Петербурге…
По наводке https://t.me/KirillSchitov
Директор ДК Выборгский наверное тоже устал от мнимого величия…
Обычная благодарность спасенного еврейского “интеллегента”. Мы это уже видели в лице Мадлен Олбрайт , как спасенная сербами от немцев еврейская выросшая девочка отблагодарила всю сербию и сербский народ ракетами и бомбами в 1999 году.
Также и усыновленная адыгской семьей еврейская девочка Лия (взяла фамилию отчима) сеет кругом раздор и ложь , предательство и подлость стране которая ее спасла и вырастила.