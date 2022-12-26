Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Они своим бредом порождают только негатив по отношению к себе. Кто и был за них, после этого дepьмoсловия будет против.
Не по себе как то когда слесарь-психиатр всех хочет лечить.
Да уж лучше слесарь, чем недоучка психиатр с синдромом Наполеона.
Ты знаешь, вот вояджер философски надо мной хочет взять верх.
Игорь говорит, что верит мне к новому году.
Весьма приятно
Марина говорит, что хочет знать где воюет мой сын.
В Белоруссии запрещено военным воевать в СВО.
За разглашение в Белоруссии светит от 15 лет. Это весьма большой срок.
А ведь у меня дейсвительно родственник из России и действительно в ПВО.
Это предполагал именно Жора. Вот и думай.
https://www.youtube.com/watch?v=g-44-c0l-IY
https://www.youtube.com/watch?v=m-TfYwLSMUE