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Лица ДНР. 2014-2022

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Продолжаем подводить итоги года.
Сегодня у нас лица ДНР. Те, кто отметился в 2014-м году, дожил до 2022-го года и принял так или иначе участие в СВО на Украине.
Это не рейтинг – просто список тех, кто в рамках СВО запомнился своей активностью более других (не менее известных и достойных попадания в список людей).


Алексей Дикий


Ахра "Абхаз" Авидзба


Игорь "Бес" Безлер


Дмитрий Цхе


Владимир "Воха" Жога


Ольга "Корса" Качура


Павел Губарев


Денис Пушилин


Игорь Стрелков


Александр Ходаковский

Троих из них – Ольги Качуры, Дмитрия Цхе и Владимира Жоги уже нет в живых.Мир праху сложивших головы за Россию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8055504.html
Метки: 2014, абхаз, безлер, война на украине, воха, губарев, ДНР, пушилин, Россия, стрелков
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