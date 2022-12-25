Лица ДНР. 2014-2022
Продолжаем подводить итоги года.
Сегодня у нас лица ДНР. Те, кто отметился в 2014-м году, дожил до 2022-го года и принял так или иначе участие в СВО на Украине.
Это не рейтинг – просто список тех, кто в рамках СВО запомнился своей активностью более других (не менее известных и достойных попадания в список людей).
Алексей Дикий
Ахра "Абхаз" Авидзба
Игорь "Бес" Безлер
Дмитрий Цхе
Владимир "Воха" Жога
Ольга "Корса" Качура
Павел Губарев
Денис Пушилин
Игорь Стрелков
Александр Ходаковский
Троих из них – Ольги Качуры, Дмитрия Цхе и Владимира Жоги уже нет в живых.Мир праху сложивших головы за Россию.