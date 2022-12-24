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“Военкоры”

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Большой документальный фильм "Военкоры" посвященный работе военкоров в ходе боевых действий на Украине.

Аннотация:

Военные корреспонденты не берут в руки оружие, не участвуют в боевых столкновениях, но их работа связана с не меньшим риском, чем у военных. «Мы показываем то, что заставляет даже прагматичных, собранных и неэмоциональных людей сопереживать. Благодаря нам хотя бы часть населения планеты узнала, как всё было на самом деле», — так они говорят о своём гражданском и профессиональном долге. Герои фильма, среди которых военный корреспондент RT Мурад Газдиев, рассказали, какими качествами нужно обладать, работая на передовой, насколько важны взаимоотношения с военными и вопросы безопасности и почему не каждый может стать военным журналистом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8053503.html
Метки: военкоры, война на украине, документальное кино, Россия, СМИ, Украина
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