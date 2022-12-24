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Российский футбол уходит в Азию

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Сообщают, что российский футбол готовится отчалить из УЕФА и перейти в азиатскую футбольную ассоциацию.
Большинство футбольных функционеров за, итоговое решение обещают огласить 27 декабря.

Тут вопрос собственно простой – если в АФА Россию принимают, то конечно надо уходить, потому что в ближайшие годы перспектив нормального взаимодействия с УЕФА, в условиях войны на Украине и Холодной войны с США – около нуля. Инфантильные дурачки бегающие с криками, "А давайте подождем годик, там война закончится и будет как прежде" пытаются спрятаться от неприятной им реальности. А реальность такова, что как раньше уже не будет. Надо выстраивать для себя новую реальность, исходя из своих возможностей и интересов, а не из абстрактных хотелок.

В конечном итоге, советский футбол длительное время прекрасно себе существовал и без УЕФА. Просуществует и российский. В нем станет меньше пафоса, безумных расходов на посредственных футболистов, и, я на надеюсь, больше молодежного спорта.

PS. Относительно чемпионата мира по футболу и вопросов про него.
Принципиально не смотрел ни одного матча (первый раз с 1990 года – первый ЧМ, который смотрел в осознанном возрасте).
Никаких постов на эту тему также не было. Ничего особо не потерял. Ни за кем с криками "Как вы можете смотреть футбол, когда война…" не бегал.
Шумиха в СМИ на тему гениальности Месси ничего нового к восприятию этого спортсмена не добавила.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8050734.html
Метки: Россия, спорт, футбол
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