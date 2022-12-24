Про эффективность ЗРК “Пэтриот” PAC-3
Про эффективность ЗРК "Пэтриот"
Эксперт заблуждается https://t.me/zvoboz/943 насчет того, что "Пэтриот" PAC-3 не применялись в боевых условиях. ЗРК "Пэтриот" модификации PAC-3 применялись в Йемене в составе узлов ПВО Джизана и Асира. Как минимум 2 батареи снимались из района Эр-Рияда и перебрасывались на юго-запад Саудовской Аравии для прикрытия инфраструктурных объектов и объектов Saudi Aramco.
Причина тривиальная – "Пэтриот" в модификации PAC-2 оказался малоэффективным против иранских дронов, баллистических и крылатых ракет. Это вызвало не только недовольство саудитов, которые доводило его до США (в том числе и требую поставить в Саудовскую Аравию комплексы THAAD), но даже серию публикаций в мейнстримовых американских медиа (возможно, проплаченные саудитами), в которых напрямую указывалось, что рекламные параметры "Пэтриот" PAC-2 расходятся с реальностью. По сути в большем масштабе повторялись претензии к "Пэтриоту", которые возникли после операции "Буря в пустыне", когда
выяснилось, что существенная часть ракет Саддама Хуссейна вполне себе успешно доходила до целей.
После активизации использования "Пэтриот" PAC-3, а также подключения авиации для борьбы с дронами и крылатыми ракетами, процент сбитых ракет и дронов вырос (в этом плане версия PAC-3 безусловно более опасна, нежели PAC-2), но вплоть до заключения перемирия, хуситы на регулярной основе продолжали прорывать узлы ПВО саудитов и поражать важные объекты на территории Саудовской Аравии, чем доказали, что и PAC-3 никакой гарантии не дает, даже против иранских вооружений, чем иранцы были очень довольны, особенно если учитывать, что существенная часть дронов и ракет собирается в кустарных условиях на территории разрушенного войной Йемена, но этого вполне достаточно, чтобы бороться с системами ПВО мирового военного гегемона.
https://t.me/boris_rozhin/73521 – цинк
Про сами поставки недавно уже писал вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/8045618.html
Недооценивать, как впрочем и переоценивать, эти комплексы не стоит. Если будет возможность уничтожить, надо уничтожать.
Поставят их на Украину наверняка раньше, чем публично заявляют. Весьма вероятно, вместе с американскими операторами.
Мне больше интересно кто будет делить оставшуюся Украину.
И куда пойдут хохлы.
Конечно в Белоруссию.Особенно с западной Украины. Их там в пионеры принимали.И они,в отличии от некоторых, хлеб на пол не бросали. Повидаешься с одноклассниками. В Европу не пустят,там скоро своих проблем масса будет,Урал,Сибирь,ДВ не поедут,потому что холодно,да и с РФ они вообще воевали…один путь у них…в твои Барановичи. Вышиванок вам с оранусом нашьют,обувь “качественную” тебе опять втюхают…Заживете дружно.
Степаныч с барнаульского сугроба вернется и разделит всем сестрам по серьгам а кличка назначит главным тренером по мордобою без правил.