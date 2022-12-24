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О французских военных учениях Orion

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О французских военных учениях ORION В ноябре 2022 года Франция анонсировала самые масштабные военные учения со времен окончания холодной войны под кодовым названием ORION, которые пройдут весной 2023 года. Администрация Макрона преподносит их как ответ на геополитические вызовы, заявляя о готовности Франции к глобальной войне. Команде Рыбаря удалось пообщаться с представителями французского генералитета, которые поделились своей оценкой таких бравурных заявлений. В чем суть учений? Маневры пройдут с конца февраля по начало мая 2023 года в несколько этапов. Сначала в течение трех недель на юге Франции пройдёт десантирование с моря и с воздуха с попыткой создания плацдарма в вымышленной стране под названием «Арнланд». Там условные ополченцы при поддержке враждебного государства под названием «Меркурий» дестабилизируют ситуацию. Для этой операции будет мобилизовано 7000 солдат. Также будут задействованы авианосец «Шарль де Голль», два десантных вертолетоносца и около 20 надводных кораблей и подводных лодок. Второй этап смоделирует вторжение «Меркурия» в «Арнланд»....

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: topwar.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8052243.html
Метки: Европа, макрон, нато, учения, Франция
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