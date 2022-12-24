Николай Некрасов. Кому на Руси жить хорошо. Читают Леонид Филатов, Алла Покровская (1988)
Николай Некрасов. Кому на Руси жить хорошо. Отрывки из поэмы. Читают Леонид Филатов, Алла Покровская
“В каком году – рассчитывай…”, “Широкая дороженька…”, “Пришли на площадь странники…”. Читает Л. Филатов;
“Под песню ту удалую…”. Читает А. Покровская;
“В толпе горластой, праздничной…”. Читает Л. Филатов;
“Уж налились колосики…”. Читает А. Покровская;
“Бывало, в осень позднюю…”, “Хорошо, светло в мире божием…”. Читает Л. Филатов;
“Мне счастье в девках выпало…”, “Зажгло грозою дерево…”, “Случилось дело дивное…”, “Я пошла на речку быструю…”. Читает А. Покровская;
“Петровки. Время жаркое…”, “В минуты унынья, о родина-мать!…”, “Ты и убогая…“, “Удалась мне песенка! – молвил Гриша, прыгая …”. Читает Л. Филатов;
“И ангел милосердия…”. Читает А. Покровская;
“Средь мира дольного…”. Читает Л. Филатов.
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Исполнители: Читают: Филатов Леонид, Покровская Алла.
Год производства: 1988