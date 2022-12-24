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Николай Некрасов. Кому на Руси жить хорошо. Читают Леонид Филатов, Алла Покровская (1988)

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Николай Некрасов. Кому на Руси жить хорошо. Отрывки из поэмы. Читают Леонид Филатов, Алла Покровская

“В каком году – рассчитывай…”, “Широкая дороженька…”, “Пришли на площадь странники…”. Читает Л. Филатов;
“Под песню ту удалую…”. Читает А. Покровская;
“В толпе горластой, праздничной…”. Читает Л. Филатов;
“Уж налились колосики…”. Читает А. Покровская;
“Бывало, в осень позднюю…”, “Хорошо, светло в мире божием…”. Читает Л. Филатов;
“Мне счастье в девках выпало…”, “Зажгло грозою дерево…”, “Случилось дело дивное…”, “Я пошла на речку быструю…”. Читает А. Покровская;
“Петровки. Время жаркое…”, “В минуты унынья, о родина-мать!…”, “Ты и убогая…“, “Удалась мне песенка! – молвил Гриша, прыгая …”. Читает Л. Филатов;
“И ангел милосердия…”. Читает А. Покровская;
“Средь мира дольного…”. Читает Л. Филатов.

#ЛеонидФилатов  #НиколайНекрасов #КомуНаРуси #ОтрывкиИзПоэмы #АллаПокровская

Исполнители: Читают: Филатов Леонид, Покровская Алла.
Год производства: 1988 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d00UAkEuYYM
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