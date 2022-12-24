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1960-е. Вольфганг Гюнтер Шретер в Ленинграде

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df_wgs_0003676.jpg

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Источник: https://humus.livejournal.com/8744835.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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