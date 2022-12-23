США начнут конфисковывать активы российских олигархов
США начнут конфисковывать активы российских олигархов
Проект включает поправку, позволяющую передавать конфискованные активы «российских олигархов» для гуманитарной и военной помощи Украине
Сенат США принял проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму $1,66 трлн, сообщает Reuters.
Сенаторы также единогласно одобрили внесенную республиканцем Линдси Грэмом поправку, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине, написал в Twitter журналист телеканала C-Span Крейг Каплан.
https://www.rbc.ru/politics/22/12/2022/63a4aecd9a79471655927f80 – цинк
Уха-ха.
Вот и сбылась патриотическая пугалка родом из 90х.
Ну и предупреждение Путина про пыль из 10х тоже сбылось.
"Эффективные собственники", державшие активы на Западе, оказались сами себе злобными буратинами. Конечно же, мало кто у нас в стране будет сожалеть по поводу того, что этих "эффективных собственников" раздевают западные бандиты с большой дороги. Само собой, это будет подпитывать действия в отношении западных активов в России, действия с которыми уже ограничены и что приводит к "сбросу" этих активов.
ну и посотрим, где чьих больше активов -у нас на 1,5 трлн их,а там так и ненайденные 200млрд из 300 млрд замороженных ,но и жидовское и бл…дей из Кремля ,типа Голиковой Соловьева ,Поповой ,итак украденное уже однажды-это даже в кайф.Вперед вечные грабители и упыри..
1,5 триллионов чего ? В каких денежных единицах ? Где посмотреть ?