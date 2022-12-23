Главная » История, Творчество

1965. Михаил Ботвинник, Макс Эйве и Виллем Мюринг в Иркутске

52 0

Фотограф Александр Георгиевич Васильев

01
Михаил Ботвинник, Макс Эйве и Виллем Мюринг в аэропорту Иркутска

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05 (2).jpg

06 (2).jpg

07.jpg

08 (2).jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (1).jpg
Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг)

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (2).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (4).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (5).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (6).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (7).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (8).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (9).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (10).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (11).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (12).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (13).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (14).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (15).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (1).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (2).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (3).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (4).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (5).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (6).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) (7).jpg

Сеанс одновременной игры (М. Ботвинник, М. Эйве и Мюринг) .jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8743447.html
Метки: иркутск, история, Россия, спорт, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Alpha Zero и шахматная революция
Эндшпиль Юрия Авербаха
Бесконечно рад, что могу доложить
Лица Советской эпохи. Часть 380. Шахматы, большие и маленькие

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru