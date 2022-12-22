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Зима как оружие

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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8048237.html
Метки: байден, Гитлер, Наполеон, сталин, юмор
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