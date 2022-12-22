Рогозин получил ранение в Донецке
В результате обстрела ресторана в Донецке, где Рогозин отмечал свой 59-й день рождения, сам Рогозин и глава правительства ДНР Хоценко получили осколочные ранения. Угрозы жизни нет.
2 человека погибли (включая охранника Хоценко), 6 получили ранения. Очевидно, что Рогозина выпасли и ударили по заданным координатам (прилет 155-мм снаряда, скорее всего корректируемого).
В общем, снова можно посетовать на недостатки контрразведывательной работы в ДНР, пренебрежние вопросами безопасности руководящих работников и продолжение странной ситуации, когда экс-главу "Роскосмоса" пытаются убить в Донецке, а в случае с визитами какого-нибудь Зеленского в Херсон или Изюм, никаких мероприятий по этому поводу не осуществляется при наличие всех возможностей для этого. Но, впрочем, как нам объяснили, это решение не военное, а политическое.
Видео из ресторана "Шиш Беш" https://t.me/boris_rozhin/73334
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