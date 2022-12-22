Отменили Стаса Васильева
C Ютуба вчера удалили каналы блогера Стаса Васильева.
Ниже, реакция человека столкнувшегося с прямой цензурой.
Удалили
Думали хуже некуда?
Ютуб только что удалил еще и мой канал с реакциями!
Там не было новостей, за которые могли удалить мой основной и второй каналы. Удалили мой канал с РЕАКЦИЯМИ.
И еще удалили мой четвертый канала с полумиллионом подписчиков. Там даже не было политики, там были обзоры на блогеров.
УДАЛИЛИ ДАЖЕ КАНАЛ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕНТА
Сука, это тотальная цензура, охуеть, меня удаляют как личность с платформы.
Охуеть, это же тотальная цензура…
Видимо мое имя будет в 10-ом пакете санкций…
АХАХАХХАХА
ОНИ ДАЖЕ МОЙ КАНАЛ MAX POWER, заброшенный два года назад УДАЛИЛИ ЕБАНУТЬСЯ
https://vk.com/wall-147782201_595213 – цинк
Настоящая демократическая цензура она такая. Уж не знаю, кого это еще удивляет. Именно так и только так бывает в "цивилизованном мире".
Но что хорошо, с каждым таким актом цензуры, приближается момент блокировки Ютуба в России.
Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии.
https://ngs24.ru/text/world/2022/12/20/71912753/?ysclid=lby4ex28go418698116
Надо за это привет передать Сёме Слепакову, ушастому упырю , за подлив масла в консерву.
Я это к тому, что в эту игру играют обе стороны. Гугла поступает точно так же как и “надзоры” РФ. Те правды которые не нужны – выпиливают. Мы их пропагандистов запрещаем, они наших.
Весь мир – театр. Кто спорит.
Да и что же вы так сердитесь дружки /креативщики.Берите пример с Собчак ,она этот “невинный сленг”монетизировала ,нашив маек и построила дом платоше …https://yandex.by/video/preview/12746982713922857067
Вы, на своей усадьбе , намного комфортней себя чувствуете сейчас (даже с диагнозом..) , чем хвастающаяся тогда Собчачка – сегодня. Таковы качели Бытия. И не перед кем кому-то уже чем-то выёживаться.
НЕт жорик ,они теперь навсегда в РИ.НАВСЕГДА ,с этим нужно смириться.Это их дома и дизайн будут показывать по ТВ и за это (только реклама бруса напр.)дает им возможность бесплатно возвести дом ,а пойти спарингпартнером от оппозиции -опа и обстановка от Людовика 14,..
Читаю,некто армяшка миллипрдер Варданян просит Путина лишить его рос.гражданства -он хочет в Н.Карабах -там сегодня золотую жилу некому осваивать ..
“Рубен Варданян стал инициатором и одним из создателей столичной школы управления «Сколково», соучредителем Гуманитарной инициативы «Аврора», владельцем контрольного пакета акций компании «Тройка Диалог».
Рубен Варданян нетипичный представитель своего народа. Местом его рождения и становления была Армения, прославился он в России..
Источник: https://biographe.ru/biznesmeni/ruben-vardanyan
п.с. что-нибудь помнишь из открытий в Сколково.Чья армяшка /пастух ??правильно из СИТИ ,там еще Лизка и презиком Ары добывали золото для королевского дома..
Если вась-вась – отпустят. Если нет – на нары с вытряхиванием награбленного. Всё просто – маркер власти.
Да не, не сердимся: песни румынские пляшем
https://www.youtube.com/watch?v=Z0DO0XyS8Ko
https://andrey-kuprikov.livejournal.com/4513231.html…
Во-во, больше компромата на себя в сети выкладывайте: все эти прилепы, медведы, грефаные и т.п. И к Вам придут не задолят.