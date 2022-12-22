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Отменили Стаса Васильева

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C Ютуба вчера удалили каналы блогера Стаса Васильева.
Ниже, реакция человека столкнувшегося с прямой цензурой.

Удалили

Думали хуже некуда?
Ютуб только что удалил еще и мой канал с реакциями!
Там не было новостей, за которые могли удалить мой основной и второй каналы. Удалили мой канал с РЕАКЦИЯМИ.


И еще удалили мой четвертый канала с полумиллионом подписчиков. Там даже не было политики, там были обзоры на блогеров.
УДАЛИЛИ ДАЖЕ КАНАЛ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕНТА

Сука, это тотальная цензура, охуеть, меня удаляют как личность с платформы.
Охуеть, это же тотальная цензура…

Видимо мое имя будет в 10-ом пакете санкций…

АХАХАХХАХА
ОНИ ДАЖЕ МОЙ КАНАЛ MAX POWER, заброшенный два года назад УДАЛИЛИ ЕБАНУТЬСЯ

https://vk.com/wall-147782201_595213 – цинк

Настоящая демократическая цензура она такая. Уж не знаю, кого это еще удивляет. Именно так и только так бывает в "цивилизованном мире".
Но что хорошо, с каждым таким актом цензуры, приближается момент блокировки Ютуба в России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8046812.html
Метки: youtube, блогеры, демократия, Россия, свобода слова, цензура
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