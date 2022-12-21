Перед активной фазой
Перед активной фазой
Медведев сегодня с личным посланием Путина прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсуждается в том числе война на Украине и общая ситуация в мире.
Зеленского сегодня привезли в США для ритуальных мероприятий по выделению очередного транша американской военной помощи, включая ЗРК "Пэтриот". Это было ожидаемо еще летом – США будут продолжать поднимать ставки. Никаких предпосылок для прекращения войны нет.
Сегодня Путин примет участие в расширенной Коллегии МО РФ, где будет рассматриваться ход и итоги кампании 2022-го года и рассматриваться кампания 2023-го года. Возможно, будут какие-то заявления на тему будущих событий. Многие ждут, что после череды этих событий стартует интенсивная фаза зимней кампании 2022-2023.
Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи запустил работу Ковыктинского месторождения, газ с которого будет поступать в «Силу Сибири».
«Начинайте работу», – передает его слова ТАСС.
Ковыктинское месторождение – уникальное и крупнейшее в Восточной Сибири с извлекаемыми запасами газа по проекту – 1,8 трлн кубометров, газового конденсата – 65,7 млн тонн.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска месторождения будет создан мощнейший комплекс по добыче и транспортировке газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Для транспортировки топлива в «Силу Сибири» был построен трубопровод длиной 800 километров, уточнил Путин. Участок «Ковыкта – Чаянда» связывает Ковыктинское месторождение с Чаяндинским.
«Тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности. Он превысит 3 тыс. километров», – добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что на востоке страны создается важный производственный комплекс, включающий в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа.
Президент отметил, что запуск этого комплекса обеспечит надежное снабжение газом и продуктами его переработки как российских предприятий, так и зарубежных партнеров.
Кроме того, это даст серьезный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов и позволит создать новые рабочие места.
п.с. эх-еще бы цену кубометра сказали ,а так восторг так себе -выкачивать всё в этих троглодитоа,заранее зная,что это проект все тех же с Сиона , готовившийся не один десяток лет ,с времен образования Ими же Брикс..Но ,увы ..хорошо ,что нами пользуются не так грубо и кроваво, как хохлами…
Вами ваши пользуются уже 2000 лет. И грубо, и кроваво. Не знали ? А, склероз же !