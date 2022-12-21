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Памятник Сталину в ДНР

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Памятник Сталину на территории ДНР. Поселок Ольгинское.



Сегодня у товарища Сталина день рождения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8045324.html
Метки: ДНР, донбасс, донецкая народная республика, памятники, Россия, сталин
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 9281 4487
    Николай час назад

      Создатель, верни нам товарища Сталина! Спаси русскую цивилизацию, спаси жизнь на Земле!!!

      • 27390 23076
        маринаНиколай час назад

          17 декабря 2022 года президент Лукашенко пригласил папу римского Франциска и его представителей в Беларусь и подчеркнул, что у него и главы Ватикана во многом совпадают взгляды на способы разрешения мировых проблем. Свое приглашение глава Беларуси высказал в официальном поздравлении Франциска с днем рождения, размещенном на president.gov. by.
          «Приятно отметить: наше видение путей разрешения наиболее актуальных проблем современного мира совпадает. Всячески поддерживаю ваш призыв от 13 сентября 2022 года о возрождении Хельсинкского духа», – заявил Лукашенко. Он также выразил согласие с заявление папы римского о необходимости выполнять обязательства, которые следуют из международных договоров.
          «Впечатлен вашими мудростью и прозорливостью. Вы первый предупредили об угрозе начала третьей мировой войны.

          • 10084 7632
            чужоймарина час назад

              Я первым прозорливо предупреждаю Соединенные Штаты о том, что в качестве умалишенных пряд*урков Украина была последней страной, за счет которой можно было поживиться.
              Далее Соединенным Штатам нужно начинать работать и жить по средствам, как это делают все во всем мире.

        • 17823 16261
          Руса 42 мин. назад

            С маленького ручейка начинается большая река.
            Ветер истории стирает потоки клеветы и фальсификата врагов России о Сталине, а простой народ постепенно освобождается от морока.

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