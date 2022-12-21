Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Создатель, верни нам товарища Сталина! Спаси русскую цивилизацию, спаси жизнь на Земле!!!
17 декабря 2022 года президент Лукашенко пригласил папу римского Франциска и его представителей в Беларусь и подчеркнул, что у него и главы Ватикана во многом совпадают взгляды на способы разрешения мировых проблем. Свое приглашение глава Беларуси высказал в официальном поздравлении Франциска с днем рождения, размещенном на president.gov. by.
«Приятно отметить: наше видение путей разрешения наиболее актуальных проблем современного мира совпадает. Всячески поддерживаю ваш призыв от 13 сентября 2022 года о возрождении Хельсинкского духа», – заявил Лукашенко. Он также выразил согласие с заявление папы римского о необходимости выполнять обязательства, которые следуют из международных договоров.
«Впечатлен вашими мудростью и прозорливостью. Вы первый предупредили об угрозе начала третьей мировой войны.
Я первым прозорливо предупреждаю Соединенные Штаты о том, что в качестве умалишенных пряд*урков Украина была последней страной, за счет которой можно было поживиться.
Далее Соединенным Штатам нужно начинать работать и жить по средствам, как это делают все во всем мире.
С маленького ручейка начинается большая река.
Ветер истории стирает потоки клеветы и фальсификата врагов России о Сталине, а простой народ постепенно освобождается от морока.