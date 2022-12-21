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О поставке ЗРК “Пэтриот” на Украину

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Номенклатура очередной поставки вооружений на Украину.

- Одна батарея Patriot и боеприпасы;
- Боеприпасы для HIMARS;
- 500 снарядов Excalibur;
- 10 120-мм миномётов и 10,000 мин;
- 10 82-мм миномётов;
- 10 60-мм миномётов;
- 37 MRAP'ов Cougar;
- 120 HMMWV;
- 6 бронированных грузовиков;
- Ракеты HARM;
- Высокоточные авиационные боеприпасы (JDAM);
- Более 2,700 гранатомётов и стрелкового оружия;
- Противопехотные мины Claymore;
- ПНВ и оптика;
- Системы связи;
- Бронежилеты.
- 45,000 152-мм снарядов;
- 20,000 122-мм снарядов;
- 50,000 122-мм реактивных снарядов для РСЗО «Град»;
- 100,000 125мм танковых боеприпасов;
- Терминалы и услуги связи;
- Обучения, техобслуживание и т.д.

https://t.me/OpenUkraine



Относительно ЗРК "Пэтриот".
Будет поставлена 1 батарея – это либо 4, либо 8 пусковых установок в зависимости от комплектации.
Соответственно – если 4 установки, то это 16 ракет, если 8 установок – то 32.
Кроме того, нужно уточнять, какая именно модификация PAC-2 или PAC-3.
Если PAC-2, то в ходе Йеменской войны система показала свою низкую эффективность против иранских дронов и ракет. PAC-3 более эффективная, но также пропускала иранские крылатые и баллистические ракеты, которые прорывали узлы ПВО созданные для прикрытия аэропортов и объектов нефтедобычи Saudi Aramco.



На тему эффективности ЗРК "Пэтриот" в ходе Йеменской войны. 2019-й год.

Командование йеменской армии действующее совместно с хуситами объявило, что 4 июля (в День Независимости США), ударом беспилотника (по другим данным, крылатой ракетой иранского производства) был уничтожен ЗРК "Пэтриот" прикрывавший действия группировки саудовских и суданских наемников на границе Йемена и Саудовской Аравии.

Кроме того, уже после поражения ЗРК "Пэтриот" (якобы он был в не развернутом положении), баллистическая ракета Badr-1 (иранского происхождения) в провинции Мариб удачно попала в скопление саудовской и суданской пехоты, причинив противнику большие потери в живой силе, включая 12 старших офицеров.
Также 4-6 июля было совершенно несколько налетов на аэропорт Джизана (использовались как БПЛА, так и баллистические ракеты), который получил некоторые повреждения и был вынужден приостановить рейсы гражданской авиации. Узел ПВО Джизана снова не смог эффективно отработать, хотя касательно ударов 6 и 7 июля (удары по аэропортам Джизана и Абхи наносятся с конца июня) командование саудовской коалиции заявило, что хуситы не смогли эффективно поразить цели в аэропорту Джизана. По поводу "Пэтриота" отмалчиваются.

https://colonelcassad.livejournal.com/5119465.html

Уже боевые действия 2017-2018 годов ясно показали, что в противоборстве с ударными средствами хуситов, ЗРК "Пэтриот" мягко говоря лажает (с поправкой на качество саудовских военных).
Наиболее известные истории:

1. Атака хуситов с помощью баллистических ракет на международный аэропорт Эр-Рияда. Ракета прошла над зонтиком ПВО и благополучно упала в 1,5 километрах от международного терминала. Были бы хуситы точнее, последствия для Саудовской Аравии были бы весьма безрадостными.
2. Атаки на аэропорт в провинции Асир. В течение лета 2019 года хуситы предприняли от 15 до 20 атак на аэропорт с помощью ракет и БПЛА. Часть саудиты смогли сбить, но часть долетела (попадания в терминал, парковку, взлетку и окрестные постройки). Система ПВО мягко говоря справлялась плохо.
3. Атаки на порт Джизан и нефтяные объекты Saudi Aramco – c 2016 года имелось несколько попаданий по территории порта, по инфраструктуре трубопроводов ведущих в Джизан и один из объектов Saudi Aramco. Саудиты смогли сбить лишь часть того, что запускали из Йемена.
4. Во время отражения атаки на один из городов Саудовской Аравии в провинции Джизан, одна из ракет ЗРК "Пэтриот" вышла из строя и упала на город, причинив определенные разрушения. Часть ракет хуситов прошла через зонтик ПВО и поразила военные объекты саудитов.
5. Примерно 4-5 военных баз на территории Саудовской Аравии с 2017 года подвергались ракетным атакам, с потерями в живой силе и военном имуществе. Наблюдатели также отмечали странные недоработки ПВО при этих нападениях, даже когда они касались баз под Эр-Риядом.

https://colonelcassad.livejournal.com/5288763.html

В общем, данную систему не стоит переоценивать, как впрочем и недооценивать. Что-то она сбивать наверняка будет. Но также как и в Йемене она конечно же будет "протекать".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8045618.html
Метки: война в йемене, война на украине, ЗРК, йемен, пво, пэтриот, США, Украина
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 12607 11637
    Stelm час назад

      Насчет ” пэтриотов”. Система весьма сложная, обучение шароварных займет от полугода. Поэтому если эти ЗРК появятся ранее лета следующего года, то обслуживать и управлять ими будут только НАТОвские военные. Ну и поставят они далеко не последние разработки. Нам нужно будет “геранями” запастись. Одна ракета стоит от 4 до 6 миллионов. (они их из золота делают)? Стоимость батареи вообще зашкаливает. Кстати, пиндосы очень рискуют своей репутацией этими поставками. А если фуфло окажется? Кто их покупать вообще будет кроме обязаловки НАТО?

      1
      1
      • 10084 7632
        чужойStelm 47 мин. назад

          Главное не перепутать и не дать хохлам РАС-3.
          Если не туда полетит, то отправить санта клауса раздать оставшимся военным печенюшки.

          • 12607 11637
            Stelmчужой 23 мин. назад

              Пиндосы отдают старое и просроченное. Обновляют свое.
              РАС 3? Не… не слышали.) Еще русским продадут:).
              Ну а вообще неплохо бы было заполучить. Если поставят РАС 3, значит они вообще в неадеквате.
              Шароварные обязательно нам втюхают. Вопрос цены, но все решаемо.

          • 140 140
            Сан СанычStelm 12 мин. назад

              А помните, во Вьетнаме лётчики Ли-си-цины были? Кто будет проверять паспорта у расчётов “Пэтриотов”?

              Но в целом, да, проблему “Пэтриоты” не решат. Одна батарея (4 пусковых установки) стоит 1 миллиард $. И зенитные ракеты дорогие. А у России много старых ракет, которые можно использовать, как мишени. Заодно радары ПВО выявлять.

              • 10084 7632
                чужойСан Саныч четыре минуты назад

                  К новому году в Украине уже не будет энтузиастов, чтобы воевать с Россией.
                  Да и новый конгресс импичнет Байдена.
                  И начнет Украина жить своей и за свои.
                  В многоэтажке амно замерзнет и без света не будет видно кто наср*алл.
                  Какие уж тут ракеты ?

            • 27390 23076
              марина 58 мин. назад

                Президента Украины Владимира Зеленского стоило бы называть «неблагодарной королевой иностранной помощи». Об этом написал в социальных сетях сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший…
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