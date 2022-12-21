Номенклатура очередной поставки вооружений на Украину.- Боеприпасы для HIMARS;- 500 снарядов Excalibur;- 10 120-мм миномётов и 10,000 мин;- 10 82-мм миномётов;- 10 60-мм миномётов;- 37 MRAP'ов Cougar;- 120 HMMWV;- 6 бронированных грузовиков;- Ракеты HARM;- Высокоточные авиационные боеприпасы (JDAM);- Более 2,700 гранатомётов и стрелкового оружия;- Противопехотные мины Claymore;- ПНВ и оптика;- Системы связи;- Бронежилеты.- 45,000 152-мм снарядов;- 20,000 122-мм снарядов;- 50,000 122-мм реактивных снарядов для РСЗО «Град»;- 100,000 125мм танковых боеприпасов;- Терминалы и услуги связи;- Обучения, техобслуживание и т.д.Относительно ЗРК "Пэтриот".Будет поставлена 1 батарея – это либо 4, либо 8 пусковых установок в зависимости от комплектации.Соответственно – если 4 установки, то это 16 ракет, если 8 установок – то 32.Кроме того, нужно уточнять, какая именно модификация PAC-2 или PAC-3.Если PAC-2, то в ходе Йеменской войны система показала свою низкую эффективность против иранских дронов и ракет. PAC-3 более эффективная, но также пропускала иранские крылатые и баллистические ракеты, которые прорывали узлы ПВО созданные для прикрытия аэропортов и объектов нефтедобычи Saudi Aramco.На тему эффективности ЗРК "Пэтриот" в ходе Йеменской войны. 2019-й год.Уже боевые действия 2017-2018 годов ясно показали, что в противоборстве с ударными средствами хуситов, ЗРК "Пэтриот" мягко говоря лажает (с поправкой на качество саудовских военных).Наиболее известные истории:1. Атака хуситов с помощью баллистических ракет на международный аэропорт Эр-Рияда. Ракета прошла над зонтиком ПВО и благополучно упала в 1,5 километрах от международного терминала. Были бы хуситы точнее, последствия для Саудовской Аравии были бы весьма безрадостными.2. Атаки на аэропорт в провинции Асир. В течение лета 2019 года хуситы предприняли от 15 до 20 атак на аэропорт с помощью ракет и БПЛА. Часть саудиты смогли сбить, но часть долетела (попадания в терминал, парковку, взлетку и окрестные постройки). Система ПВО мягко говоря справлялась плохо.3. Атаки на порт Джизан и нефтяные объекты Saudi Aramco – c 2016 года имелось несколько попаданий по территории порта, по инфраструктуре трубопроводов ведущих в Джизан и один из объектов Saudi Aramco. Саудиты смогли сбить лишь часть того, что запускали из Йемена.4. Во время отражения атаки на один из городов Саудовской Аравии в провинции Джизан, одна из ракет ЗРК "Пэтриот" вышла из строя и упала на город, причинив определенные разрушения. Часть ракет хуситов прошла через зонтик ПВО и поразила военные объекты саудитов.5. Примерно 4-5 военных баз на территории Саудовской Аравии с 2017 года подвергались ракетным атакам, с потерями в живой силе и военном имуществе. Наблюдатели также отмечали странные недоработки ПВО при этих нападениях, даже когда они касались баз под Эр-Риядом.В общем, данную систему не стоит переоценивать, как впрочем и недооценивать. Что-то она сбивать наверняка будет. Но также как и в Йемене она конечно же будет "протекать".