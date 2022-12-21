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О новых частях и соединениях ВС РФ

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О новых частях и соединениях, которые будут сформированы в 2023-м году.

Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа.

Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также – армейский корпус в Карелии.

Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии.

В береговых войсках Военно-Морского Флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты.

Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов.

Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.

Для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также – артиллерийские бригады большой мощности.

В следующем году будут сформированы три ремонтных завода и усилены ремонтные подразделения в войсковом звене.

Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек.

https://t.me/Viktor_Murakhovskiy – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8045083.html
Метки: вс рф, мо рф, мураховский, Россия
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 9281 4487
    Николай час назад

      А где самолёты будут брать, в первую очередь Ил-76 для десантников.
      Прожектов много, дел на копейку!!!

      • 140 140
        Сан СанычНиколай три минуты назад

          По поводу классического десантирования с самолётов много вопросов. Звучали даже предложения передавать батальоны десантников как штурмовые группы в мотострелковые соединения. Ребята в десанте лихие, но тяжёлого вооружения у них нет, и обычные части могут давить их танками и артой. Десантировать можно и с вертолётов.

      • 17823 16261
        Руса 30 мин. назад

          Хорошее решение, поддерживаю. В существующих условиях полный суверенитет и национальная безопасность России без мощных Вооруженных Сил невозможны.

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