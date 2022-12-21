Издержки вассалов
Издержки вассалов
На что Евросоюз мог потратить $1 000 000 000 000, который потерял из-за отказа от российского газа
Bloomberg оценил потери ЕС от энергетической конфронтации с Россией. Из-за одного только эмбарго на российский экспорт 27 стран понесли потери в $1 трлн. Здесь не учтены будущие убытки, а также последствия проблем с логистикой и дефицитом иных российских товаров. В таком случае триллионные потери (https://t.me/readovkanews/48832) будут наблюдаться не в одной только Западной Европе, у всего Евросоюза сумма окажется куда больше.
«Суверенная экономика» проанализировала, на что можно было бы потратить эту круглую сумму. Начать можно с тех, на чьих плечах держится промышленность Старого Света — Германии. Если исходить из статистики средних зарплат и численности работающих, триллион долларов равен сумме 10 месяцев зарплат, которые получает все работающее население ФРГ. С пенсионерами все еще серьезнее: на эти деньги можно было бы 5 лет содержать 21 млн немецких пенсионеров.
В ФРГ в год фиксируется 65 тыс случаев заболеванием раком легких. Вместо финансирования экономический войны страна могла бы 615 лет успешно лечить все случаи рака легких. Либо купить 50 млрд вакцин от коронавируса, чтобы на каждого европейца было по 100 уколов. На эти деньги можно поправить не только здоровье людей, но и 27 лет финансировать уход за всеми домашними питомцами Старого Света.
Ну а если жизнь настолько удалась и хочется сорить деньгами, то есть более экстравагантные методы. Но и они обернутся улучшением благосостояния десятков миллионов человек. Если покупать машины по цене $38-39 тыс, то наберется почти 28 млн автомобилей — по штуке на каждого украинца. Либо поддержать собственное авиастроение и купить 4000 самолетов марки Boeing 787-8. Если в Европе радеют за будущее поколение, то на этот триллион можно было бы на 35 лет сделать бесплатным все высшее образование во Франции, включая обучение в элитных заведениях.
Вместо улучшения уровня жизни или долгосрочных инвестиций, ЕС выбрал путь экономической конфронтации с Россией.
https://t.me/suverennews/552 – цинк
Безусловно, Евросоюз мог с куда как большей пользой для себя потратить 1 трлн. долларов, которые он потерял и который составит явно меньшую часть того, что ЕС еще потеряет.
Но тут надо учитывать, что оценки потерь ЕС сродни оценке потерь вассала, который обязан выплачивать налог сюзерену и выставлять необходимое число людей для войн, которые ведет сюзерен, даже если вассалу это не нравится и влечет за собой различные финансовые издержки.
Для того, чтобы обсуждать, куда ЕС мог бы с пользой потратить 1 трлн. долларов убытков, ЕС должен был быть субъектной структурой, которая руководствуется собственной выгодой. А когда императивов являются интересы США – нравится это ЕС или нет, европейцы будут оплачивать существенную часть расходов на идущую войну.
Это плата за отсутствие суверенитета и вассальное состояние.