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Индустриализация КНДР

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Интересный и поучительный рассказ о том, как проходила индустриализация в КНДР в условиях враждебного окружения.
Эта тематика в последний год стала весьма актуальной у нас стране.



Аннотация:

Корея, оккупированная Японией, до середины 30-х годов XX века являлась преимущественно аграрной страной. Более 70% населения было занято в сельском хозяйстве.
Изменение экономической политики Японии в отношении Корейского полуострова, значение которого для экспансии внутрь Китая сложно переоценить, привело к промышленному росту, плодами которого пользовались, однако, исключительно японские магнаты.

Перед освобождением Кореи большинство объектов промышленности и транспорта были значительно повреждены японцами.
В период с 1946 – 1950 годов на севере Корейского полуострова прошла национализация собственности японских концернов, успешно восстановлен промышленный потенциал.
В период Корейской войны промышленность, энергетика, транспорт и сельское хозяйство КНДР подверглись катастрофическим разрушениям, прежде всего, вследствие стратегических бомбардировок войсками ООН, ведущую роль в которых играли США.
Период, последовавший за перемирием в войне, характеризовался установлением экономического планирования, быстрым восстановлением производительных сил и опережающим развитием.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8044377.html
Метки: Видео, индустриализация, ким ир сен, Китай, кндр, коммунизм, левые, производство, промышленность, северная корея, социализм, ссср, Япония
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