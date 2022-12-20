Закрывают Московскую Хельсинскую Группу
Вот и дожили до этих славных времен.
Министерство Юстиции подало иск о ликвидации Московской Хельсинской Группы. Один из самых старых клоповников демшизы и дессиды, существовавший еще с 1976-го года. В нем трудились такие "кадры" как Серж Ковалева, Людмила Алексеева и им подобные. Ликвидация подобных структур – еще один шаг к очищению страны от наследия Перестройки и "святых 90-х".
В прошлом году закрыли "Мемориал". В этом году закрыли "Новую газету" и "Эхо Москвы". Таким макаром в следующем году и до Ельцин-Центра дело дойдет.
просто отработанное, замыленное отпало само по себе.Зато сколько новых проектов -Русский МИр, СЛАВЯНЕ -оказывается тоже жидовский проектик ,посмотрела участников и всё ясно почему тут жорик его двигал ,но плохо..Далее ЦарьГрад,Белый Орел,отделно идут ПРИЛЕПИНЫ…Чуть из Орбана не сделали Героя России ,как из одного брата делают Отца родного..Мимикрия -это способо уцелеть и возглавить..правда жорик ,и Донбас хотел так проскочить -а пришлось чуть поработать? А потом стонем и обвиняем найвный народ в преступлении ,а ведь жорик постоянно вешает вину на русский народ ,за все -развал СССР ,потерю укров ,бомбежку Донбаса-зачем??)Все было заложено в 1917 году -и только потиху шло,иногда прерываясь (Сталин 1927-1950гг) а дальше усиленно и хохлы с финоуграми(Андропова рекомендовал именно этот гад КУусинен) возглавляли этот процесс и не просто европа их приютила и Германия платит по счетам :
“В то же самое время не распадался, а разлагался Советский Союз, огромные средства выводились из Союза за рубеж. Чтобы вы знали основным способом ограбления позднего СССР был был перевод так называемого переводного рубля и обмена его в странах народной демократии на венгерский форинт, чешскую крону и меньшей степени на польский злотый. Три замечательных валюты которые были объединены в так называемую Вышеградскую группу. Через этот канал утекла львиная доля золотого запаса тогдашнего СССР. Самое смешное во всей этой истории в том что много народа которой занимался добычей золота партии и копытил землю, судя по всему в этой схеме жестко кинули. Люди хотели чтобы у них на край жизни оставалась хатынка, садочек в тихом месте, но в реальности основную массу людей которая участвовала в выводе советских счетов в Восточную Европу забавным образом кинули, плюнули и растёрли. Главными выгодоприобретателями были восточноевропейские товарищи, в первую очередь в Чехии, в меньшей степени в современной Венгрии, и поляки, хотя их использовали для прикрытия, на этом всём этом практически не нажились. Когда мы рассказываем про администрацию Клинтона, то сразу видим много чешских фамилий, мы видим много людей которые связаны с Венгрией, не будем показывать пальцами.
Обьединение Германий (предатель Горби и друг Сергеева добрый)вообще отдал млрд дол вместе с отказом от ГДРи матбазы..
“Все было заложено в 1917 году -и только потиху шло,иногда прерываясь (Сталин 1927-1950гг)” – все началось гораздо раньше – 27 апреля 1682 года. А Сталин, да, красава. За что, впрочем, и был убит…
Не , Валера. С 988 г. Когда белые обезьяны слезли с деревьев на территории, именуемой Русь.
Тоже точка отсчета. Хотя и впитало в себя православие старую веру. Вернее на так, православие это и есть старая вера с новыми названиями
Шютку заценил.))
Блин, серьезно )))
А, ну тады скажи, мил человек, у тебя “старая вера” – це що ?
ИСХС – Солнце, Дева Мария – Святая Корова пролила молоко – Млечный путь, Покров – зимнее солнцестояние. Культ солнца, короч. “Жили в лесу, молились колесу”
Панимаш, колесо то квадратное, но так называемое христианскими пОпами “православие” – это христианство , так ?
Ага, так. Наиофициальнейшая версия с конца 19 века ))))))))))))))))))
Вот именно. Чего не стыришь ради поиметь лохов словом.
Это да. Но там еще было: не хотели на Руси христианской веры. Даже мечом и огнем – все равно не хотели. А как сказали, что новое это старое с новыми названиями – решили потерпеть ради инвестиций (мое мнение)
)) Версию принимаем. Пэдро сказав, Паулик подтявкнул, – терпим и верим.
))))))))))))))))))))))))))))
в общем то -да -сын Малки притащил в Киев не свою веру …и как всегда написали Прилепины того времени ложь про ВЕРУ исконную русичей.Вот кто будет писать Единый Учебник Истории России -смейтесь ,но жидохохол Медынский ростиславович,будет возглавлять группу ,не сам конечно ломать мозг…а пригласит ученых Сванидзе и Гозманов..но историю пишут победители тогда кто они ?? Игореша выручай ,я снова запутаюсь..
“в общем то – да” (у Вас) – что ??? Вы согласны про наличие огромных стай диких белых обезьян в русских лесах ? Доктора, доктора.. !!
ну тогда бери еще ранее -1605 -лжедмитрий ,поляки и криптокатолики Романовы на 300 лет в РИ..
Точно!
Зная Ваши кошерные выкрутасы , конечно правда. Фсе от Вас и ваше – пгавда. И ничего, кроме пгавды. Вашей.
Так, глядишь, и Ельцин-центр закроют
Валер, то – мелочи. Ничто не вечно под Луной. Ты лучше пройди по сегодняшним комментам. Обхохочешься. Наверное народ готовится к НГ. Шутит, фантазирует весело. Предвкушает, кароч.))
Жора, привет! Помнишь, как в том кино: “случайности не случайны”? Мелочи тоже не мелочны. Из них складывается большое. Типа, копейка рупь бережет и все такое… Жор, комментарии обусловлены мерой компетенции плюс степенью осознанности и склонностью к анализу и синтезу получаемой информации. У кого больше, у кого меньше. Мы то тут ничего не решаем в принципе. Так, делимся мнениями, чаяниями, информацией и версиями. А паровоз (ну, типа, большое, неотвратимое, парадоксальное и опасное – государственная машина) прет дальше по своему графику. С перрона только можно платочком махать вслед, либо орать матом на копоть, либо блаженно улыбаться улыбкой идиота надвигающейся на перрон в клубах пара и в грохоте железной махине.
Жэка , давненько, сказал, что он приходит сюда деградировать. )) Я – от скуки . Ну, а остальные – не знаю. Только есть одна странная вещь ЯПа, – изредка сюда всё равно возвращаются те, кто давно ушёл.
Место медитативной деградации, а ули ))))))))))))))))))))))))))
))
правда ваша сударь ..ты посмотри ,а хохол и здесь выкрутился -”я мол умнее остальных “-посмотрите о них(хохлах грязнокровых) вчера я привела хорошую цитату Чехова …умру, но не соглашусь ,усрусь ,но не сдамся..
“…умру, но не соглашусь ,усрусь ,но не сдамся..” – мое уважение!
нет -при путине -нет ,ну а дальше бабушка надвое сказала..Так что все брехня и Прилепины в Москве -пока Эльцин центр стоит ,ибо Семья у власти теневой и при активах..
А почем там ваучеры свежего копчения ?
Блин, кто такой этот Прилепин и чем он Вас так зацепил, что чуть ли не в каждом комментарии Вы его упоминаете? Прилепин это кто???