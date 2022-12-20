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Закрывают Московскую Хельсинскую Группу

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Вот и дожили до этих славных времен.
Министерство Юстиции подало иск о ликвидации Московской Хельсинской Группы. Один из самых старых клоповников демшизы и дессиды, существовавший еще с 1976-го года. В нем трудились такие "кадры" как Серж Ковалева, Людмила Алексеева и им подобные. Ликвидация подобных структур – еще один шаг к очищению страны от наследия Перестройки и "святых 90-х".

В прошлом году закрыли "Мемориал". В этом году закрыли "Новую газету" и "Эхо Москвы". Таким макаром в следующем году и до Ельцин-Центра дело дойдет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8043181.html
Метки: демшиза, диссиденты, министерство юстиции, правозащитники, пятая колонна, Россия, ссср, юмор
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30 Комментариев » Оставить комментарий
  • 27370 23068
    марина четыре часа назад

      просто отработанное, замыленное отпало само по себе.Зато сколько новых проектов -Русский МИр, СЛАВЯНЕ -оказывается тоже жидовский проектик ,посмотрела участников и всё ясно почему тут жорик его двигал ,но плохо..Далее ЦарьГрад,Белый Орел,отделно идут ПРИЛЕПИНЫ…Чуть из Орбана не сделали Героя России ,как из одного брата делают Отца родного..Мимикрия -это способо уцелеть и возглавить..правда жорик ,и Донбас хотел так проскочить -а пришлось чуть поработать? А потом стонем и обвиняем найвный народ в преступлении ,а ведь жорик постоянно вешает вину на русский народ ,за все -развал СССР ,потерю укров ,бомбежку Донбаса-зачем??)Все было заложено в 1917 году -и только потиху шло,иногда прерываясь (Сталин 1927-1950гг) а дальше усиленно и хохлы с финоуграми(Андропова рекомендовал именно этот гад КУусинен) возглавляли этот процесс и не просто европа их приютила и Германия платит по счетам :
      “В то же самое время не распадался, а разлагался Советский Союз, огромные средства выводились из Союза за рубеж. Чтобы вы знали основным способом ограбления позднего СССР был был перевод так называемого переводного рубля и обмена его в странах народной демократии на венгерский форинт, чешскую крону и меньшей степени на польский злотый. Три замечательных валюты которые были объединены в так называемую Вышеградскую группу. Через этот канал утекла львиная доля золотого запаса тогдашнего СССР. Самое смешное во всей этой истории в том что много народа которой занимался добычей золота партии и копытил землю, судя по всему в этой схеме жестко кинули. Люди хотели чтобы у них на край жизни оставалась хатынка, садочек в тихом месте, но в реальности основную массу людей которая участвовала в выводе советских счетов в Восточную Европу забавным образом кинули, плюнули и растёрли. Главными выгодоприобретателями были восточноевропейские товарищи, в первую очередь в Чехии, в меньшей степени в современной Венгрии, и поляки, хотя их использовали для прикрытия, на этом всём этом практически не нажились. Когда мы рассказываем про администрацию Клинтона, то сразу видим много чешских фамилий, мы видим много людей которые связаны с Венгрией, не будем показывать пальцами.

       Обьединение Германий (предатель Горби и друг Сергеева добрый)вообще отдал млрд дол вместе с отказом от ГДРи матбазы..

    • 11368 10172
      Валерий четыре часа назад

        Так, глядишь, и Ельцин-центр закроют

        • 24700 22970
          жора шаповВалерий четыре часа назад

            Валер, то – мелочи. Ничто не вечно под Луной. Ты лучше пройди по сегодняшним комментам. Обхохочешься. Наверное народ готовится к НГ. Шутит, фантазирует весело. Предвкушает, кароч.))

            • 11368 10172
              Валерийжора шапов три часа назад

                Жора, привет! Помнишь, как в том кино: “случайности не случайны”? Мелочи тоже не мелочны. Из них складывается большое. Типа, копейка рупь бережет и все такое… Жор, комментарии обусловлены мерой компетенции плюс степенью осознанности и склонностью к анализу и синтезу получаемой информации. У кого больше, у кого меньше. Мы то тут ничего не решаем в принципе. Так, делимся мнениями, чаяниями, информацией и версиями. А паровоз (ну, типа, большое, неотвратимое, парадоксальное и опасное – государственная машина) прет дальше по своему графику. С перрона только можно платочком махать вслед, либо орать матом на копоть, либо блаженно улыбаться улыбкой идиота надвигающейся на перрон в клубах пара и в грохоте железной махине.

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            • 27370 23068
              маринаВалерий четыре часа назад

                нет -при путине -нет ,ну а дальше бабушка надвое сказала..Так что все брехня и Прилепины в Москве -пока Эльцин центр стоит ,ибо Семья у власти теневой и при активах..

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