КАК YOUTUBE и TWITTER СВОДЯТ РОССИЯН С УМА – [когнитивные воины 2]
Вторая часть беседы с Семеном Ураловым о когнитивных войинах.
Ссылки Семена о которых говорится в видео:
https://t.me/su2050
https://sponsr.ru/su2050/
Вторая часть беседы с Семеном Ураловым о когнитивных войинах.
Ссылки Семена о которых говорится в видео:
https://t.me/su2050
https://sponsr.ru/su2050/
Илон Маск и Кушнер..https://yandex.by/images/search?pos=9&img_url=http%3A%2F%2Ffocus.ua%2Fstatic%2Fstorage%2Fthumbs%2F1840x930%2F8%2F48%2Fb4563efb-70f5e81dbc5a57356efaf5a1447b0488.jpg%3Fv%3D0816_1&text=фото%20маска%20и%20кушнера%20на%20чм&lr=199792&rpt=simage&source=serp…
Макрон плачет ..https://ic.pics.livejournal.com/sf1206/72153648/718534/718534_original.png…
Макрон играется..https://ic.pics.livejournal.com/sf1206/72153648/718911/718911_original.png
Команда Франции всего лишь заложник игр Больших Денег в Большой Игре…https://ic.pics.livejournal.com/sf1206/72153648/718697/718697_original.png
п.с. Фсё …Фолкденды уходят,Франция без Крыши…И все это про Что дорогой охлос зрители и народ???
п.п.с а чужой ухитрился получить удовольствие от этого балагана
Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых политическими и экономическими правящими кругами, посредством постоянного насыщения информационного пространства малозначительными сообщениями.
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Приём отвлечения внимания весьма существенен для того, чтобы не дать гражданам возможности получать важные знания в области современных философских течений, передовой науки, экономики, психологии, нейробиологии и кибернетики.
Взамен этому информационное пространство наполняется новостями спорта, шоу-бизнеса, мистики и прочих информационных составляющий, основанных на реликтовых человеческих инстинктах от эротики до жёсткой порнографии и от бытовых мыльных сюжетов до сомнительных способов лёгкой и быстрой наживы.
2. Проблема — реакция — решение
Создаётся проблема, некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать определённую реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы правящим кругам…
П.С. Ноам Хомский ,профессор ,подробно об этом ..https://vasiliy73zern.livejournal.com/47265.html..
вего 10 приемов и мы в нэте и вроде как существуем..