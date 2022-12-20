ФБР в течение многих лет организовывало цензуру социальных сетей
ФБР в течение многих лет организовывало цензуру социальных сетей
Новые опубликованные файлы подтверждают организованные усилия между мошенническими элементами, злоупотребляющими своим положением для искажения и манипулирования информацией, которой частным компаниям разрешено делиться без законов или одобрения судебной власти (чтобы помешать защищенным Конституцией правам американцев, в рамках более крупного заговора с целью вмешательства в выборы 2020 года). У разведки были секретные односторонние обратные каналы для передачи приказов BigTech, то есть ФБР, по сути, управляло Твиттером по доверенности. Другими словами, стало известно, что бюро имеет прямое отношение к цензуре неудобной для правительства США информации.
Сообщается также, что ФБР начало разработку инструментов дезинформации за несколько лет до событий с обвинениями Трампа в сговоре с Россией. Получается довольно простой сюжет: агенты ФБР якобы проникли в компании Big Tech и создали сложнейший механизм цензуры информации, которую было запрещено выпускать. Массовое количество «бывших» агентов ФБР в Тwitter использовали инфильтрацию с целью недопущения публикаций «российской дезинформации». Админов обучили тому, как на неё реагировать с помощью массовой цензуры. В результате всё, что они хотели убрать, обозначалось как «российская дезинформация», в том числе история с ноутбуком Хантера и многое другое.
https://t.me/bigshocktheory/28066 – цинк
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