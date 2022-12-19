Освобождение Виктора Бута. Что ждёт осужденных в США (Николай Стариков)
Недавно освобождённый из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут, который отсидел 14 лет по несправедливому приговору, выступил в поддержку идеи создания агентства по освобождению граждан РФ из заключения за границей. Бут объяснил это тем, что «людям за рубежом необходима помощь». Летчик Константин Ярошенко, которого в апреле этого года после 12 лет заключения по ложному обвинению обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида заявил, что рад возвращению в Россию Виктора Бута. А также отметил, что уголовные дела против него и против Бута были сфабрикованы: «Его оболгали, как и меня, под копирку, одна и та же команда американских спецслужб».
Действительно ли так много невиновных россиян сидит в американских тюрьмах и к чему приведет реализация этой инициативы? Рассказал об этом в новом выпуске программы «АКЦЕНТ ДНЯ».
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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