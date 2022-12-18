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НАТО у границ России

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Полная версия (56 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/jrqrce-dtv


В студии Александр Артамонов — военный эксперт, международный обозреватель, специалист по армиям НАТО. В своей ежемесячной аналитической программе он рассказывает о наших пограничных проблемах со странами НАТО, акцентируя внимание на Прибалтике и Кавказе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Sug_gSkagJQ
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