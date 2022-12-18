НАТО у границ России
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В студии Александр Артамонов — военный эксперт, международный обозреватель, специалист по армиям НАТО. В своей ежемесячной аналитической программе он рассказывает о наших пограничных проблемах со странами НАТО, акцентируя внимание на Прибалтике и Кавказе.
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