

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



◽️ В пятницу 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

◽️ В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области.

◽️ В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинён ущерб гражданской инфраструктуре на земле.



◽️ На Купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.



◽️ На Красно-Лиманском направлении упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населенного пункта Колодези Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 30-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа.



◽️ На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия, в результате которых заняты выгодные рубежи и позиции. Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное Донецкой народной республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.



◽️ На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих и два бронетранспортера. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой народной республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.

◽️ В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации иностранных наемников.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Залиман Луганской Народной Республики.

◽️ Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Токмак Запорожской области и четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Розовка и Бараниковка Луганской Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники.