Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Ноябрьская инфляция

49 0


Ноябрьская инфляция

11,1% — в Евросоюзе рекордная ноябрьская инфляция.
В 18 странах ЕС двузначная инфляция, а в 4 странах — больше 20%, — Евростат (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15701156/2-16122022-AP-EN.pdf)
+34,9% — скачок цен на энергоносители в значительной степени в силу антироссийских санкций внёс основной вклад в европейскую инфляцию в ноябре
В 18 странах ЕС зафиксирована двузначная инфляция
23,1% — Венгрия
21,7% — Латвия
21,4% — Литва
21,4% — Эстония
17,2% — Чехия
16,1% — Польша
15,1% — Словакия
14,6% — Румыния
14,3% — Болгария
13,0% — Хорватия
12,6% — Италия
11,3% — Германия
11,3% — Нидерланды
11,2% — Австрия
10,8% — Словения
10,5% — Бельгия
10,2% — Португалия
10,1% — Швеция

https://t.me/oper_goblin/20808 – цинк

В РФ годовая инфляция с января по ноябрь – 12,3%.
В целом, Россия по инфляции оказалась среди середняков, что отражает провал попыток экономического блицкрига против РФ.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8037388.html
Метки: Европа, ес, инфляция, Россия, экономика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мечты срываются
Глубина падения рубля – удар по президенту
Как Гитлер пришел к власти – главная тайна Третьего Рейха
Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2015
Зачем Сталин появился на Арбатской, или 1 апреля — День снижения цен

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru