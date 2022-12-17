Ноябрьская инфляция
11,1% — в Евросоюзе рекордная ноябрьская инфляция.
+34,9% — скачок цен на энергоносители в значительной степени в силу антироссийских санкций внёс основной вклад в европейскую инфляцию в ноябре
В 18 странах ЕС зафиксирована двузначная инфляция
23,1% — Венгрия
21,7% — Латвия
21,4% — Литва
21,4% — Эстония
17,2% — Чехия
16,1% — Польша
15,1% — Словакия
14,6% — Румыния
14,3% — Болгария
13,0% — Хорватия
12,6% — Италия
11,3% — Германия
11,3% — Нидерланды
11,2% — Австрия
10,8% — Словения
10,5% — Бельгия
10,2% — Португалия
10,1% — Швецияhttps://t.me/oper_goblin/20808
– цинк
В РФ годовая инфляция с января по ноябрь – 12,3%.
В целом, Россия по инфляции оказалась среди середняков, что отражает провал попыток экономического блицкрига против РФ.