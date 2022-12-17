Экономия газа не работает: Германия начала ЖЕСТКИЙ ОТБОР ГАЗА из ПХГ | Геоэнергетика Инфо
Экономия газа не работает: Германия начала ЖЕСТКИЙ ОТБОР ГАЗА из ПХГ.
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Экономия газа в Германии упала до 5%. В страну пришли холода, и немцы не хотят экономить газ. Германия не соблюдает уровень сокращения потребления газа в 20%. В Федеральном сетевом агентстве предупреждали, что более высокое потребление может привести к дефициту газа и сбоям в поставках, так как альтернативные поставщики не могут компенсировать снижение импорта российского топлива. Геоэнергетика Инфо
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