«Слишком умные» им не нужны
Ученые бьют тревогу. Если общественное снижение интеллекта будет продолжаться такими же темпами, как сегодня, то через некоторое время нормальное функционирование такого общества окажется под угрозой. Однако те, кто принимают решения и управляют «повесткой», не желают их слышать. Это заставляет задуматься над тем, что «борьба с интеллектом» может носить спланированный характер.
Об этом размышляет в Le Figaro известный французский историк и эссеист Максим Тандонне. По его словам, лишенные знаний люди, «неограниченно управляемы». А не этого ли добиваются от человечества неолиберальные элиты? Им нужны не творцы и мыслители, а идеальные рабы — пассивные потребители, не способные к рефлексии.
Французские учащиеся, отмечает он в статье, допускают в диктантах в два раза больше ошибок, чем школьники 1980-х годов. Тандонне сравнил средние результаты по написанию полностью идентичных диктантов в 1987 и 2021 годах. Количество ошибок в них выросло с 10,7 до 19,4. Причем нарастало оно, судя по промежуточным диктантам, постепенно. Общий итог выглядит откровенно катастрофично.
«Падение среднего школьного уровня, особенно в области орфографии, не является мифом…, что подтверждается новым исследованием Министерства национального образования… Деградация уровня орфографии — явление долгосрочное», — пишет Максим Тандонне.
По его мнению, причины столь печальных явлений носят многофакторный характер. С одной стороны — это процессы, проистекающие во французском обществе в целом, такие как отказ от чтения книг в пользу общения в соцсетях и времяпрепровождения в компьютерных играх, а также рост в социуме доли тех, для кого французский не является родным. Но есть проблемы и внутри самой системы образования.
Тандонне считает, что противодействие деградации детей не входит в число приоритетов французских властей. Решение своих «социальных» задач для них гораздо важнее поддержания уровня фундаментального образования.
«Обучение половому воспитанию и борьба с неравенством… — это способ дать всем ключи к успеху», — заявило не так давно министерство национального образования Франции.
Владение же правописанием пытаются превратить в «отживший» символ былого социального неравенства. По словам одной из педагогов, количество часов на изучение французского языка в неделю в начальной школе за последние десятилетия сократилось с 10 до 7,7. Существует доктрина, утверждающая, что использования языка при изучении других предметов, вполне достаточно для детей. Какая тут может быть грамматика?
Впрочем, дело не только в самом правописании, как таковом. У французских школьников падают результаты по математике и решению тестов на способность к «пониманию» материала.
Как отмечает Тандонне, из-за проблем с орфографией снижается владение письменной речью, которая в свою очередь, является «воротами» в профессиональную и общественную жизнь, а также учит детей рассуждать и воспринимать культуру.
«Ослабление уровня владения письменной речью — вопрос идеологии. Деконструкция письменного языка ведет к ослаблению коллективного разума людей и их критического духа. Деконструкция интеллекта, несомненно, начинается с саботажа орфографии из поколения в поколение. Неспособность выразить себя в письменной форме влияет на все остальные знания: историю, литературу, языки и науки», — утверждает Тандонне.
Поэтому французская система образования производит индивидуумов, лишенных культуры и интеллектуальных корней, обезличенных, лишенных любознательности и возможности критически воспринимать реальность. И, соответственно, — легко поддающихся влиянию извне.
Кстати, математика из программы старших классов французских школ недавно была исключена. Алгебру и геометрию изучают исключительно школьники, выбравшие математику в качестве специализации. Другие ограничивают изучение точных дисциплин двумя часами общего курса «естественных наук». Эммануэль Макрон недавно пообещал «вернуть» математику в школы с 2023 года, но потом выяснилось, что речь идет только о введении соответствующего факультатива в объеме полутора часов в неделю.
Ситуация в большинстве других стран Запада принципиально не отличается от той, которая сложилась во Франции. В некоторых из них об объективном познании мира и принципах соревновательности в образовании уже напрямую говорят, как о проявлении расизма.
В 2020 году американского профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордона Кляйна отстранили от работы после того, как он отказался отменить экзамены для темнокожих студентов на фоне смерти уголовника Джорджа Флойда и так называемых BLM-протестов. Профессор получил письмо от одного из студентов, в котором тот заявил, что афроамериканцы испытывают стресс, и поэтому не могут сдавать экзамены.
Профессор, работающий в университете с 1981 года, вежливо поблагодарил студента за его предложение, но отказал ему, объяснив, что результаты годового экзамена — это единственная возможность оценить учащихся по итогам изучения курса. Кроме того, педагог отметил, что ему достаточно сложно идентифицировать темнокожих студентов в ходе онлайн-занятий, и, вообще, Мартин Лютер Кинг заявил, что о людях нельзя судить по цвету кожи.
Слова профессора сочли «неуместными» и «лишенными сочувствия», после чего его отстранили от занятий и превратили в мишень для нападок и угроз.
Ситуация у другого американского педагога оказалась еще сложнее — он работал не в университете, а в обычной общественной школе, и решил поделиться своим опытом на Reddit. Абсолютное большинство его учащихся были темнокожими. Однажды шестеро из них подошли к учителю с ножами после занятий и пообещали, что убьют его, если он не поставит им хорошие отметки. Администрация учебного заведения в ответ обвинила педагога в излишней суровости и заставила его повысить оценки вымогателям, сославшись на их «культурные особенности».
Математику как таковую в Соединенных Штатах на уровне отдельных штатов уже признали проявлением расизма и «белого превосходства». Департамент образования Орегона в прошлом году направил педагогов на спецкурс «математической справедливости», в ходе которого им объяснили: «Представление о том, что математика является чисто объективной, однозначно ложно, а преподавание ее еще в меньшей степени». По мнению создателей курса, сами категории объективности и нейтральности — это проявление белого превосходства. Вместо обычной математики учителям порекомендовали обучать детей «этнической». Что это такое — не совсем ясно.
В 2020 году Математическая ассоциация Америки осудила «свойственные математике предубеждения, сформированные белыми людьми».
А заведующая кафедрой английского языка в Ратгерском университете Ребекка Валковиц недавно публично потребовала бросить вызов «догме о необходимости обучения грамматике» для того, чтобы не ставить в «неудобное положение» учащихся с «нестандартным языком».
В свою очередь средняя школа Sunrise Park в Миннесоте в борьбе за толерантность и равноправие пошла дальше и вообще отменила «двойки» (оценки F). Вместо этого двоечникам будут предлагать просто ходить на пересдачи. Не исключено, что данную практику могут распространить на все школы штата.
С коллегами из США солидарны «борцы за равноправие» из Канады. В школьной программе 9 класса провинции Онтарио математика описана как субъективный метод, который нормализует расизм и укрепляет «евроцентрические математические знания». Причем многие педагоги-прогрессисты поддержали это утверждение, заявляя, что пример «2+2=4» — это проявление расизма, не дающее детям искать «альтернативные алгоритмы решения задания».
В Великобритании вокруг «новшеств» пока что идут дискуссии. Там Управление по делам студентов констатировало, что ряд университетов и колледжей уже начали игнорировать орфографические ошибки при оценивании знаний обучающихся. При этом британские власти аккуратно отметили, что «инклюзия» не является основанием «не замечать» ошибки, и попросили ВУЗы отказаться от такой практики. Были ли они услышаны «академическим сообществом» — непонятно.
В целом ученые констатируют, что в западных странах (в частности, в Европе) наблюдается процесс общего снижения интеллекта у подрастающих поколений. Французский нейропсихолог Мишель Демюрже выпустил книгу «Фабрика экранных идиотов», в которой на основании данных объективных исследований констатировал — с 1999 по 2009 год средний IQ молодежи на стыке школы и вуза упал на 3,8 пункта.
Демюрже выдвигает гипотезу, согласно которой один из факторов снижения интеллекта может быть телевидение, однако другие эксперты с ним не согласны. «Ящик» широко распространился в 1960-е-1970-е годы, а ярко выраженное снижение развития молодежи началось значительно позже.
Некоторые исследователи откровенно заявляют, что падение уровня интеллекта может быть результатом культурных трансформаций в социуме в целом. Если ранее интеллект считался ключом к успеху, то теперь детям и подросткам с помощью массовых коммуникаций активно доказывают обратное.
Наблюдая за историей успеха звезд реалити-шоу и видеоблогеров, многие представители подрастающего поколения, не воспринимают информацию о социуме критически, и не видят необходимости в чтении либо получении высшего образования для того, чтобы «получить от жизни всё». «Успех необразованных» в Интернете или на ТВ — сродни выигрышу в лотерею. Но дети, живущие настоящим и ищущие «легких путей» отказываются это понимать. Прозрение для них наступает значительно позже, когда изменить что-либо становится уже трудно.
Щас зачем учица? Песать на кампутире можна. Щитать на каркулятори. Ачо низнаиш акейгугыл скажит…
А кто сильно учился, тому можна написить на клаву и засветить в глаз.
Как сказал Шоу в начале прошлого столетия: Сумма разума на планете величина фиксированная. А население Земли увеличивается”.
Какая же всё это фигня ваша орфография. Устаревший советский подход, да, Мари? В наше время рулят компетенции и квалификация.
Вот например белорусский глава сказал, что мы на Украину на танках не поедем, а если поедем то на тракторах.
Какой дальновидный провидец. Скорей бы это была наша земля и ее пахать. Ведь там наш народ еще есть.
Чужой, у тебя ник “чужой”. А для кого чужой? Как понять это твоё “наши”?
В последнее время разобрать трудно этот вопрос.
Макей долгие годы многовекторно шел на Запад, и приучал молодежь “жыве Беларусь” независимо от России.
Взрощенная многовекторная молодежь имела наглость требовать “русских вон” и все это за деньги России, а потом “Лука вон”. Теперь они все на учете. Для них я русский и чужой.
Настоящие “жыве Беларусь” это те кто что то делает сам.
По определенным моментам все руководящие посты заняли люди украинского происхождения. И в первую очередь блага распределяли своим украинцам. Я русский для них и я оказался чужой.
Но в ближайшее время я буду очень нужен именно здесь. Потому что я не против белорусов или украинцев.
Решайте сами для кого я ник Чу а для кого я свой.