Ученые бьют тревогу. Если общественное снижение интеллекта будет продолжаться такими же темпами, как сегодня, то через некоторое время нормальное функционирование такого общества окажется под угрозой. Однако те, кто принимают решения и управляют «повесткой», не желают их слышать. Это заставляет задуматься над тем, что «борьба с интеллектом» может носить спланированный характер.

Об этом размышляет в Le Figaro известный французский историк и эссеист Максим Тандонне. По его словам, лишенные знаний люди, «неограниченно управляемы». А не этого ли добиваются от человечества неолиберальные элиты? Им нужны не творцы и мыслители, а идеальные рабы — пассивные потребители, не способные к рефлексии.

Французские учащиеся, отмечает он в статье, допускают в диктантах в два раза больше ошибок, чем школьники 1980-х годов. Тандонне сравнил средние результаты по написанию полностью идентичных диктантов в 1987 и 2021 годах. Количество ошибок в них выросло с 10,7 до 19,4. Причем нарастало оно, судя по промежуточным диктантам, постепенно. Общий итог выглядит откровенно катастрофично.

«Падение среднего школьного уровня, особенно в области орфографии, не является мифом…, что подтверждается новым исследованием Министерства национального образования… Деградация уровня орфографии — явление долгосрочное», — пишет Максим Тандонне.

По его мнению, причины столь печальных явлений носят многофакторный характер. С одной стороны — это процессы, проистекающие во французском обществе в целом, такие как отказ от чтения книг в пользу общения в соцсетях и времяпрепровождения в компьютерных играх, а также рост в социуме доли тех, для кого французский не является родным. Но есть проблемы и внутри самой системы образования.

Тандонне считает, что противодействие деградации детей не входит в число приоритетов французских властей. Решение своих «социальных» задач для них гораздо важнее поддержания уровня фундаментального образования.

«Обучение половому воспитанию и борьба с неравенством… — это способ дать всем ключи к успеху», — заявило не так давно министерство национального образования Франции.

Владение же правописанием пытаются превратить в «отживший» символ былого социального неравенства. По словам одной из педагогов, количество часов на изучение французского языка в неделю в начальной школе за последние десятилетия сократилось с 10 до 7,7. Существует доктрина, утверждающая, что использования языка при изучении других предметов, вполне достаточно для детей. Какая тут может быть грамматика?

Впрочем, дело не только в самом правописании, как таковом. У французских школьников падают результаты по математике и решению тестов на способность к «пониманию» материала.

Как отмечает Тандонне, из-за проблем с орфографией снижается владение письменной речью, которая в свою очередь, является «воротами» в профессиональную и общественную жизнь, а также учит детей рассуждать и воспринимать культуру.

«Ослабление уровня владения письменной речью — вопрос идеологии. Деконструкция письменного языка ведет к ослаблению коллективного разума людей и их критического духа. Деконструкция интеллекта, несомненно, начинается с саботажа орфографии из поколения в поколение. Неспособность выразить себя в письменной форме влияет на все остальные знания: историю, литературу, языки и науки», — утверждает Тандонне.

Поэтому французская система образования производит индивидуумов, лишенных культуры и интеллектуальных корней, обезличенных, лишенных любознательности и возможности критически воспринимать реальность. И, соответственно, — легко поддающихся влиянию извне.

Кстати, математика из программы старших классов французских школ недавно была исключена. Алгебру и геометрию изучают исключительно школьники, выбравшие математику в качестве специализации. Другие ограничивают изучение точных дисциплин двумя часами общего курса «естественных наук». Эммануэль Макрон недавно пообещал «вернуть» математику в школы с 2023 года, но потом выяснилось, что речь идет только о введении соответствующего факультатива в объеме полутора часов в неделю.

Ситуация в большинстве других стран Запада принципиально не отличается от той, которая сложилась во Франции. В некоторых из них об объективном познании мира и принципах соревновательности в образовании уже напрямую говорят, как о проявлении расизма.

В 2020 году американского профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордона Кляйна отстранили от работы после того, как он отказался отменить экзамены для темнокожих студентов на фоне смерти уголовника Джорджа Флойда и так называемых BLM-протестов. Профессор получил письмо от одного из студентов, в котором тот заявил, что афроамериканцы испытывают стресс, и поэтому не могут сдавать экзамены.

Профессор, работающий в университете с 1981 года, вежливо поблагодарил студента за его предложение, но отказал ему, объяснив, что результаты годового экзамена — это единственная возможность оценить учащихся по итогам изучения курса. Кроме того, педагог отметил, что ему достаточно сложно идентифицировать темнокожих студентов в ходе онлайн-занятий, и, вообще, Мартин Лютер Кинг заявил, что о людях нельзя судить по цвету кожи.

Слова профессора сочли «неуместными» и «лишенными сочувствия», после чего его отстранили от занятий и превратили в мишень для нападок и угроз.

Ситуация у другого американского педагога оказалась еще сложнее — он работал не в университете, а в обычной общественной школе, и решил поделиться своим опытом на Reddit. Абсолютное большинство его учащихся были темнокожими. Однажды шестеро из них подошли к учителю с ножами после занятий и пообещали, что убьют его, если он не поставит им хорошие отметки. Администрация учебного заведения в ответ обвинила педагога в излишней суровости и заставила его повысить оценки вымогателям, сославшись на их «культурные особенности».

Математику как таковую в Соединенных Штатах на уровне отдельных штатов уже признали проявлением расизма и «белого превосходства». Департамент образования Орегона в прошлом году направил педагогов на спецкурс «математической справедливости», в ходе которого им объяснили: «Представление о том, что математика является чисто объективной, однозначно ложно, а преподавание ее еще в меньшей степени». По мнению создателей курса, сами категории объективности и нейтральности — это проявление белого превосходства. Вместо обычной математики учителям порекомендовали обучать детей «этнической». Что это такое — не совсем ясно.

В 2020 году Математическая ассоциация Америки осудила «свойственные математике предубеждения, сформированные белыми людьми».

А заведующая кафедрой английского языка в Ратгерском университете Ребекка Валковиц недавно публично потребовала бросить вызов «догме о необходимости обучения грамматике» для того, чтобы не ставить в «неудобное положение» учащихся с «нестандартным языком».

В свою очередь средняя школа Sunrise Park в Миннесоте в борьбе за толерантность и равноправие пошла дальше и вообще отменила «двойки» (оценки F). Вместо этого двоечникам будут предлагать просто ходить на пересдачи. Не исключено, что данную практику могут распространить на все школы штата.

С коллегами из США солидарны «борцы за равноправие» из Канады. В школьной программе 9 класса провинции Онтарио математика описана как субъективный метод, который нормализует расизм и укрепляет «евроцентрические математические знания». Причем многие педагоги-прогрессисты поддержали это утверждение, заявляя, что пример «2+2=4» — это проявление расизма, не дающее детям искать «альтернативные алгоритмы решения задания».

В Великобритании вокруг «новшеств» пока что идут дискуссии. Там Управление по делам студентов констатировало, что ряд университетов и колледжей уже начали игнорировать орфографические ошибки при оценивании знаний обучающихся. При этом британские власти аккуратно отметили, что «инклюзия» не является основанием «не замечать» ошибки, и попросили ВУЗы отказаться от такой практики. Были ли они услышаны «академическим сообществом» — непонятно.

В целом ученые констатируют, что в западных странах (в частности, в Европе) наблюдается процесс общего снижения интеллекта у подрастающих поколений. Французский нейропсихолог Мишель Демюрже выпустил книгу «Фабрика экранных идиотов», в которой на основании данных объективных исследований констатировал — с 1999 по 2009 год средний IQ молодежи на стыке школы и вуза упал на 3,8 пункта.

Демюрже выдвигает гипотезу, согласно которой один из факторов снижения интеллекта может быть телевидение, однако другие эксперты с ним не согласны. «Ящик» широко распространился в 1960-е-1970-е годы, а ярко выраженное снижение развития молодежи началось значительно позже.

Некоторые исследователи откровенно заявляют, что падение уровня интеллекта может быть результатом культурных трансформаций в социуме в целом. Если ранее интеллект считался ключом к успеху, то теперь детям и подросткам с помощью массовых коммуникаций активно доказывают обратное.

Наблюдая за историей успеха звезд реалити-шоу и видеоблогеров, многие представители подрастающего поколения, не воспринимают информацию о социуме критически, и не видят необходимости в чтении либо получении высшего образования для того, чтобы «получить от жизни всё». «Успех необразованных» в Интернете или на ТВ — сродни выигрышу в лотерею. Но дети, живущие настоящим и ищущие «легких путей» отказываются это понимать. Прозрение для них наступает значительно позже, когда изменить что-либо становится уже трудно.





