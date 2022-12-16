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Легализация по второму кругу

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Самое смешное видео у Карлсона за последние месяцы. Особенно фрагмент с цитатой Байдена 2006 года дающего ответ – зачем продвигают "повесточку" и "толерастию".



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8035982.html
Метки: байден, Видео, идиоты, карлсон, ЛГБТ, пропаганда, США, толерастия, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27316 23018
    марина 58 мин. назад

      Зачем продвигают толерастию,педерастию,ювенальщину ,эвтаназию и др.отвратные вещи ,всякую бесовщину .В общем всё ,что уничтожает понятие и институт самое главное Семьи -это ведь Он+Она+детки..
      Потому что они обьявили это на ВЭФ -дальше посткапитализм ,дальше икусственные дети и служебные люди с гомопищей.А живые с Душами ,тем более Совестью и Справедливостью больше не нужны..Новый Вавилон перед концом Цивилизации..см..https://andrey-kuprikov.livejournal.com/4509718.html…это уже верх бесовщины
      Хоть и поздно ,но Россия обьявила -Указ Путина 809 о своем развороте от Запада -семейные традиционные ценности..Но иногда мне кажется ,что это просто вторая часть их Плана общего -раздел на сегменты и тем самым спасение Библейского Проекта управление людьми от Кризиса.А каким макаром ,какими методами -это неважно,когда есть План..

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