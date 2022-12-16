Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Зачем продвигают толерастию,педерастию,ювенальщину ,эвтаназию и др.отвратные вещи ,всякую бесовщину .В общем всё ,что уничтожает понятие и институт самое главное Семьи -это ведь Он+Она+детки..
Потому что они обьявили это на ВЭФ -дальше посткапитализм ,дальше икусственные дети и служебные люди с гомопищей.А живые с Душами ,тем более Совестью и Справедливостью больше не нужны..Новый Вавилон перед концом Цивилизации..см..https://andrey-kuprikov.livejournal.com/4509718.html…это уже верх бесовщины
Хоть и поздно ,но Россия обьявила -Указ Путина 809 о своем развороте от Запада -семейные традиционные ценности..Но иногда мне кажется ,что это просто вторая часть их Плана общего -раздел на сегменты и тем самым спасение Библейского Проекта управление людьми от Кризиса.А каким макаром ,какими методами -это неважно,когда есть План..