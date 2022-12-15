Предатель Мамуков
Предатель Мамуков
Суд приговорил жителя Хабаровска к заключению в колонии строгого режима за попытку продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре, сообщила ФСБ.
"Суд признал Мамукова В. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима", — говорится в релизе.
По данным ФСБ, Мамуков после начала спецоперации, имея доступ к закрытой информации, анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций".
Кем и где работал хабаровчанин, не раскрывается.
https://vott.ru/entry/622758 – цинк
Мамуков хотел передать информацию, включавшую в себя список объектов инфраструктуры, для подготовки на них террористических актов.
В очередной раз можно посетовать, что у нас в стране отсутствует смертная казнь за терроризм и саботаж в условиях идущих боевых действий.
В годы ВОВ это гарантированное прислонение к стенке.