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Предатель Мамуков

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Предатель Мамуков

Суд приговорил жителя Хабаровска к заключению в колонии строгого режима за попытку продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре, сообщила ФСБ.

"Суд признал Мамукова В. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима", — говорится в релизе.

По данным ФСБ, Мамуков после начала спецоперации, имея доступ к закрытой информации, анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций".
Кем и где работал хабаровчанин, не раскрывается.

https://vott.ru/entry/622758 – цинк

Мамуков хотел передать информацию, включавшую в себя список объектов инфраструктуры, для подготовки на них террористических актов.
В очередной раз можно посетовать, что у нас в стране отсутствует смертная казнь за терроризм и саботаж в условиях идущих боевых действий.
В годы ВОВ это гарантированное прислонение к стенке.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8033774.html
Метки: предатели, Россия, смертная казнь, терроризм, Украина, Хабаровск
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