На днях говорит: «У нас тут недавно самая настоящая драка была. Две бригады рабочих «перемахнулись» – немцы с поляками. До сих пор битые стекла вывозим, мебель меняем. Как полиция ушла, так и начали уборку. Много работы, в общем». «Весело у вас в Дрездене, – говорю. – А в чем дело-то?».

Началось всё с того, что в пятницу вечером две группы усталых рабочих с местной стройки решили отметить конец трудовой недели. Пивка попить просто. Сидели тихо-мирно до тех пор, пока польская бригада не начала высказывать претензии в адрес немцев: мол, мы работаем не меньше вашего, а получаем в разы меньше – где, спрашивается, справедливость. Немцы за словом в карман не полезли и сообщили, что а) здесь, в Германии, поляки наверняка получают гораздо больше, чем у себя на родине; б) многие немцы очень бы хотели занять место польских рабочих, ибо безработица нынче зашкаливает; и в) насколько им известно, в самой Польше также требуются рабочие руки, и если что коллегам в «этой Германии» не нравится, никто им не мешает отправиться поднимать экономику родной сторонушки. Недостатка в пиве, судя по всему, не было, и разгоряченные польские рабочие выдали: «Вас надо снова захватить – будете знать, как нос задирать». На что немцы сообщили: «Для русских двери у нас всегда открыты – их-то мы давно ждем, а вот вам, господа хорошие, нечего выпендриваться». Тут начался полный хаос, вопли, крики – Грюнвальд позавидует. Спрашиваю приятеля: «Кто победил-то?» Тот – не без гордости: «Наши».

Давно немцев нашими не считал, но тут не мог не поздравить, конечно.

История, с одной стороны, анекдотичная, с другой – заставляет задуматься. И прежде всего, над неизжитой, к сожалению, многими мечтой о Европейском союзе как чуть ли не о земном рае.

Мой приятель-саксонец в этом отношении резок: «Знаю, что многие в России до сих пор считают ЕС “землей обетованной”. Вы что там, заболели?! Жить в России – и мечтать переехать в стремительно нищающее (это я только о материальной стороне вопроса), раздираемое всевозможными противоречиями непонятное образование, где, простите меня, зимой гораздо холоднее, чем у себя дома? Мечтаете приобрести европейский паспорт, да? Мол, “человеком себя почувствовать”? Ну-ну. Какого сорта человеком, не подскажете? А свой собственный дом прибрать и украсить не пробовали? Да к вам скоро очереди из ЕС стоять будут, чтоб пожить пустили – вы зачем так сами себя-то не любите!»

«Худая птица свое гнездо марает», – говорю. «Точно! – отвечает. – Хорошая пословица».

Претензии, выдвинутые моим приятелем в адрес «евромечтателей» из России, конечно, во многом обоснованны. Сколько раз уже с печалью обращал внимание на то, с какой скоростью меняется менталитет человека, «вырвавшегося из рабской России с ее диктатором». Тут и подсознательное стремление обосновать свое «бегство» (кто тебя держал-то); и холуйское совершенно подражание пустившим пожить гражданам; и нарочито ломаный русский язык; и фразы вроде «у вас там в России». А потом – обида, удивление, близкое к изумлению: оказывается, Россия не шибко и страдает от их отсутствия. Ну, уехал и уехал – смотри сам. Никаких проклятий вслед, но и никакого особого траура. Жаль, конечно, но всегда можешь вернуться. И наконец – тоска: может, и вправду, дома бы пригодился гораздо больше, чем где-нибудь в Польше, Румынии, Латвии (та еще Европа) или той же Германии. В Германии, где немцы любят и уважают твою страну и народ больше, чем ты сам. Наши немцы, получается. Наш ли ты – вот вопрос.





